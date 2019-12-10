Около 750 тысяч деревьев и кустарников озеленят и украсят Москву к концу 2020 года

Москва, 10 декабря. Высадка почти 750 тысяч деревьев и кустарников запланирована на московских улицах и парковых зонах. Работы по озеленению столицы будут вестись до конца 2020 года.

Соответствующее решение было принято на заседании Президиума Правительства Москвы, передает АиФ. Благодаря обновлению зеленых насаждений и появлению новых, экологическая обстановка в городе будет постепенно улучшаться. Кроме того, ликвидация аварийных деревьев придаст более эстетичный вид некоторым районам города.

Стоит отметить, что итогом прошлогодней кампании по озеленению столицы стали 9 тысяч деревьев и 1,6 миллиона кустарников. Молодые насаждения появились в скверах, бульварах, дворах и на территории социальных учреждений.

Кроме того, молодых родителей призывают поучаствовать в проекте «Наше дерево» — каждому новорожденному москвичу вместе со свидетельством о рождении выдают сертификат на высадку именного дерева. Городская служба озеленения берет на себя подготовку, а жителям столицы достаточно приехать на высадку в городской парк. Заявки на участие в будущем году принимают до 31 июля.