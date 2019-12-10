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Путин прокомментировал сокращение производства пластиковой посуды в России

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Путин прокомментировал сокращение производства пластиковой посуды в РоссииМосква, 10 декабря. Россия должна идти к отказу от пластиковой посуды постепенно, чтобы не нанести ущерб промышленности. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

«По поводу одноразовой посуды и пластика… Постепенно надо снижать. Нам нужно сначала внедрить наилучшие доступные технологии в крупнейших городах», — сказал он, комментируя прозвучавшие предложения по минимизации использования пластика.

Путин отметил, что действовать в этом направлении необходимо «обязательно», но «аккуратно», чтобы избежать ущерба промышленности, передает RT.

Также президент поддержал идею переработки пищевых отходов с помощью компактных кухонных измельчителей, производство которых могут наладить отечественные предприятия.

В мае глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин сообщал, что ведомство готовится запретить продажу одноразовой посуды из пластика, так как выступает за минимизацию загрязнения окружающей среды и поддерживает тенденцию уменьшения использования синтетического материала.

Вслед за министерством природных ресурсов с заявлением о возможном запрете на продажу изделий из пластика в стране выступили в Минпромторге РФ.

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Источник: RT
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