Музыкальный критик рассказал, как Советский Союз открыл для себя Roxette

Москва, 10 декабря. Уход из жизни солистки шведской рок-поп-группы Roxette Мари Фредрикссон стал ударом для всех фанатов, заявил во вторник музыкальный критик Илья Легостаев.

По его словам, Roxette оставила заметный след истории музыки. В свое время песня It Must Have Been Love в исполнении Фредрикссон была включена в американский фильм «Красотка», который стал настоящим хитом в девяностых. Успех Roxette был невероятным, учитывая, что группа работала в жанре поп-рока.

«Для советской публики было настоящим откровением, когда в восьмидесятых они объявились на телевидении в совместном проекте «Утренней почты» и шведской передачи «Лестница Якоба» и исполнили песню Look Sharp, которая до сих пор является хитом в России», — пояснил Легостаев, выступая в эфире радио Sputnik.

Солистка Roxette Мари Фредрикссон скончалась в понедельник на 62-м году жизни. Согласно сведениям шведских СМИ, известная исполнительница в течение долгих лет боролась с раком головного мозга. В 2011 году врачи обнаружили у солистки страшное заболевание. Из-за онкологии певица отказалась от участия в записи студийного альбома The Pop Hits.

Фредрикссон стала популярной во всем мире благодаря участию в поп-коллективе Roxette. В общей сложности шведская певица выпустила восемь студийных альбомов, последний — шесть лет назад.