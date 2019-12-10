 Кеосаян заявил, что автору песни «Хара Мамбуру» не стоит рассуждать о деградации нации

В студии программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» обсудили высказывание переехавшего в США лидера некогда популярной группы «Ногу свело!» Максима Покровского о деградации российского народа.

Гости политического ток-шоу обсуждали интервью Макса Покровского изданию 66.ru, которое фронтмэн группы «Ногу свело!» дал после концерта в Екатеринбурге. В нем музыкант, в частности, заявил, что приезжает с концертами в Россию, потому что его «кормит» здешняя публика, но при этом он считает, что россияне деградируют.

«Над российским народом совершилось много опытов, поэтому он сильно подубит, в том числе генетически. Мы талантливая нация, конечно. Я ощущаю талант и остроумие наших людей, когда читаю комментарии в социальных сетях, — сказал Покровский. — Но тут вопрос: а каким бы был этот народ, если бы над ним в течение последних ста лет, с 1917 года, не совершались тяжелые опыты. Народ убивает алкоголизм, смертность, нищета. Нация деградирует. Просто она хорошая и сильная, поэтому ее убивают, а она выживает».

«Если бы слова «деградирует» не было бы, можно было бы согласиться [с высказыванием Покровского]. Но, честно говоря, смелое заявление для человека, главная песня которого «Хара Мамбуру». То есть перед тем, как браться за рассмотрение и анализ национальной души и характера, может, надо было увеличить некоторым образом свой вклад в культуру этого народа. И мы бы, наверно, точно прислушивались к Максиму как к светочу, рулевому, маяку нации. Как к Дмитрию Лихачеву в свое время», — прокомментировал слова Покровского режиссер Тигран Кеосаян.

«Имеет ли это значение, но очень странная последовательность: Максим Покровский переезжает в Соединенный Штаты и у него возникает такое прозрение. Или это не связанные вещи?» — поинтересовался у гостей своей студии телеведущий Евгений Попов.

В ответ на это писатель и историк Игорь Волгин напомнил строки Александра Пушкина: «Отечество почти я ненавидел — Но я вчера Голицыну увидел И примирен с отечеством моим».

«Он [Покровский] говорит о деградации, но можно же говорить о мировой деградации. Происходит глобальная деградация. Мы ее наблюдаем. Падение нравственности, падение духовности. Это все очень грозные признаки им глобальные. И, по идее, должна какая-то страна этому противостоять. Потому что силы общественности не могут противостоять. Должно быть какое-то государство, которое возьмет на себя труд быть неким маяком», — заметил основатель Фонда Достоевского.

Он также напомнил, что в свое время предупреждал, что России грозит не только утечка мозгов, но и утечка сердец, потому что хорошие люди уезжают.

«Конечно, у нас есть большие неустройства в стране. В первую очередь — система образования, которую нужно как-то менять. Нынешняя система — это бомба замедленного действия, особенно гуманитарного образования. Но говорить о деградации нации — это смотря, с какой точки зрения. Одно дело, когда говорит Чаадаев, который признавался, что предпочитает бичевать и огорчать свою нацию, но только не говорить ей неправду, не обманывать. Это одно, когда человек это все переживает. И другое дело — такие комментарии со стороны. Мы же знаем примеры: «Как сладостно Отчизну ненавидеть и жадно ждать ее уничтоженья». Это говорил Печерин еще в XVIII веке», — заметил Волгин.

По его мнению, главной ценностью и заботой государственной политики должны быть человеческие качества.

Ранее слова Макса Покровского в интервью ФАН прокомментировал певец, композитор и автор песен Юрий Лоза.