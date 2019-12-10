Эксперт назвал решающей роль России в освобождении Пальмиры в Сирии от террористов

Москва, 10 декабря. Освобождение Пальмиры в Сирии от террористов стало своеобразным символом освобождения САР, а Россия сыграла в операции решающую роль. Такое мнение выразил военный обозреватель Виктор Литовкин.

Он отметил, что сирийский город имеет особую историческую и культурную ценность не только для жителей страны, но и для всего мира. Музейный комплекс удалось освободить, разминировать и подготовить к восстановлению после разрушительных действий террористов.

«Россия помогла Сирии и сирийской армии защитить свои культурные и духовные ценности. (…) Это мировая история, артефакты мировой цивилизации», — цитирует эксперта iReactor.

По мнению Литовкина, боевики «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ) так стремились уничтожить историческое наследие сирийцев в Пальмире потому, что им чужды духовные ценности. Джихадисты, отметил эксперт, убеждены, что «история начинается с них».

«Они должны были запугать людей, показать, что они — сила, которая не считается ни с чем для достижения своих террористических целей, и поэтому разрушают все эти памятники», — констатировал военный обозреватель.

Успех операции в Пальмире стал символом того, что Сирия освободится от террористов и вновь станет процветающим и светским государством, констатировал Литовкин.

Напомним, окончательное освобождение Пальмиры от террористов произошло в начале 2017 года. Стремительный штурм российских и сирийских бойцов спас сохранившиеся в городе памятники ЮНЕСКО, поскольку при отступлении боевики не успели разрушить все древние монументы. Россия затем продолжила оказывать помощь жителям города и окрестных населенных пунктов.

Федеральное агентство новостей ранее выпустило третий материал из большой серии, посвященной вооруженному конфликту в Сирии. В этой части рассказывается об активной борьбе России против терроризма, в том числе раскрываются подробности операции в Пальмире.

В первом материале о Сирии ФАН представил доказательства связи с террористами ИГ журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова и его спонсора, беглого олигарха Михаила Ходорковского. Во второй части расследования ФАН раскрыл объемы помощи, оказываемой ИГ американской стороной.

1 Организация запрещена на территории РФ.