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Севастопольский экс-депутат рассказал о вкладе Лужкова в сохранение российского Крыма

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Севастопольский экс-депутат рассказал о вкладе Лужкова в сохранение российского КрымаСевастополь, 10 декабря. Экс-депутат Севастопольского городского совета Андрей Меркулов назвал смерть бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова невосполнимой утратой.

Меркулов отметил, что Лужков всегда сохранял тесные связи с Крымом и Севастополем, а также оказывал большую поддержку городу и его жителям.

«Юрий Михайлович очень много делал для Севастополя. На деньги Москвы здесь была построена школа, «Дом Москвы». Строились жилые дома для моряков-черноморцев… Самое главное, что он сделал для Севастополя — это строительство филиала Московского государственного университета, где наши дети могли получать хорошее образование», — пояснил экс-депутат.

Он также добавил, что Лужков активно поддерживал жителей Крыма и Севастополя после так называемой «оранжевой революции» на Украине, которая произошла в 2004 году. По его словам, эта поддержка стала главным связующим звеном Крыма с Россией в годы тотальной украинизации, которую осуществлял третий президент Украины Виктор Ющенко.

«В годы «ющенковского мракобесия» его деятельность стала одним из ручейков, связывающим нас с нашей Родиной — Россией», — подчеркнул Меркулов.

Юрий Лужков скончался 10 декабря мюнхенской клинике, где ранее перенес операцию на сердце. По предварительным данным, смерть наступила в результате анафилактического шока. Лужков занял пост мэра российской столицы в 1992 году. Позднее Лужков трижды избирался главой города. В сентябре 2010 года Лужков был отправлен в отставку с должности мэра Москвы.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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