Москва, 10 декабря. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пытается прибрать к рукам ливийскую нефть с помощью вбросов о ЧВК «Вагнера». Такое мнение во вторник высказал депутат Госдумы Евгений Примаков, комментируя заявление Эрдогана о готовности ввести войска в Ливию.

«Турция считает себя одним из неформальных покровителей в Триполи. Я думаю, что прагматический интерес по частичному контролю за поставками нефти у них существует. Сейчас поставки нефти выведены из-под санкций и National oil company», — пояснил он «Политике сегодня».

Примаков напомнил, что на сегодняшний день ливийская компания National oil company осуществляет незаконные поставки через Бенгази. Парламентарий уверен, что поддержка террористического Правительства национального согласия (ПНС) Ливии со стороны Турции полностью окупается.

Ранее Эрдоган заявил, что может ввести войска в Ливию, если получит соответствующий запрос из Триполи. Он отметил, что в стране якобы уже находится ЧВК «Вагнер», поэтому Анкара может последовать этому примеру.

Напомним, что ситуация в Сирии нестабильна с 2011 года, когда повстанцы при поддержке США свергли ливийского лидера Муаммара Каддафи. После этого в Триполи было сформировано подконтрольное западным странам ПНС Ливии, которое напрямую связано с террористическими группировками «Исламское государство»1 и «Аль-Каида»1 (обе запрещены в России).

Ливийская национальная армия под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара, которая на сегодняшний день контролирует более 90% территории страны, начала антитеррористическую операцию «Аль-Карама» с целью освободить республику от боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.