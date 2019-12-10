Госбюро Украины открыло дело против Порошенко за госизмену

Киев, 10 декабря. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное дело против экс-президента страны Петра Порошенко по факту государственной измены при подписании Минских соглашений. Об этом сообщил бывший первый заместитель руководителя администрации президента Украины при Викторе Януковиче юрист Андрей Портнов.

«Государственное бюро расследований сегодня начало уголовное производство по факту государственной измены Петром Порошенко при подписании Минских соглашений», — написал он в своем Telegram-канале.

Портнов опубликовал копию своего заявления в ГБР и ответ ведомства, свидетельствующий об открытии дела по статье о госизмене.

По заявлению юриста, Порошенко согласовал с лидерами «нормандской четверки» договоренности о выборах в республиках Донбасса раньше передачи Украине участка неподконтрольной Киеву границы. Позиция украинской стороны в момент подписания документа зависела от президента Украины и была в результате оформлена таким образом, что ограничила дальнейшие возможности для любой украинской власти, считает Портнов.

«Достигнутые Петром Порошенко 11–12 февраля 2015 года договоренности в значительной мере сужают для любой последующей украинской власти параметры других вариантов установления мира и восстановления территориальной целостности», — заявил юрист.

Он уверен, что в этих действиях Порошенко есть признаки преступления, предусмотренного 111 статьей УК Украины — «Государственная измена».

Напомним, в отношении экс-лидера Украины Петра Порошенко возбуждено сразу несколько уголовных дел. Его подозревают в различных нарушениях: превышении полномочий, неуплате налогов, отмывании денег, давлении на судебную власть и в госизмене в связи с решением направить в Керченский пролив три бронекатера, которые впоследствии задержали из-за нарушения госграницы РФ. Сообщалось, что бывший глава Украины фигурирует в 13 уголовных делах.