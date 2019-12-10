Эрдоган использует вброс о ЧВК Вагнера, чтобы обосновать собственное вторжение в Ливию

Военный аналитик Борис Рожин уверен, что главная цель Анкары в Ливии — нефтяные и газовые месторождения.

Ранее на встрече со студентами университета Билькент в Анкаре турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Турция отправит свои вооруженные силы в Ливию только в том случае, если главарь террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж попросит об этом.

«Существует такая российская компания как «группа Вагнера», которая уже направила в Ливию своих сотрудников. Но если Ливия официально обратится к нам с просьбой о помощи, и особенно после заключения соглашения о военной безопасности, мы можем отправить туда наших военных. Мы направим туда все что сможем», — сообщил Эрдоган, отвечая на вопрос студентов.

По мнению военного аналитика, главного редактора информационно-аналитического центра «Кассад» Бориса Рожина, на самом деле Эрдогану не нужна спокойная Ливия, ему нужны ее ресурсы.

«Турция явно делает ставку на Сарраджа. Фактически она полностью вовлечена в этот конфликт, кроме задействования регулярных войск. Турция поставляет вооружение, есть военные инструкторы, есть различные наемники плюс еще различных боевиков направляют в страну, в том числе по турецкой линии. А есть еще боевики, которые через Турцию едут в Ливию с целью борьбы за Сарраджа. Естественно, эти процессы не могут проходить мимо внимания турецкой иноразведки. Процесс контролируемый и в принципе Турции осталось только легализовать через какой-то документ, подписанный Сарраджем, свое военное присутствие там», — поясняет эксперт.

Собеседник ФАН полагает, что речь в том числе может идти о подписании соглашения о постоянной военной базе в районе Триполи, а может и у Мисураты, но это менее вероятно. Опять же можно задействовать тот же аэропорт Митига, через который осуществлялись поставки вооружения и опять же будет сделано под предлогом: раз другие страны вовлечены в этот конфликт путем поставок оружия, наемников или ЧВК, то Турция также имеет право делать тоже самое. Ей выгодна эта медиакампания в СМИ против ЧВК «Вагнер» и России.

«Это заявление — часть информационной войны. Все понимают, что есть две коалиции, которые делают ставки на своих игроков. Естественно, стремятся обеспечить себе более благоприятное перед своими избирателями, населением. Понятно дело, что такая война как в Ливии, большой, массовой и популярной в любом случае не будет, поэтому проще обвинять Россию или Францию, или Египет в том, что они что-то не так делают в Ливии, хотя Хафтар по ряду параметров все-таки лучше Сарраджа с точки зрения долгосрочных перспектив этой страны.

Главная точка интереса?

В случае если Файез Саррадж сможет удержаться у власти и вернуть под контроль нефтяные поля и терминалы, Турция в перспективе может получить определенные преференции, связанные с добычей энергетических ресурсов страны. Причем Саррадж готов расплачиваться по таким обязательствам в обмен на немедленную поддержку здесь и сейчас.

«Плюс — это еще нефть и газ, плюс эта кампания в Ливии дает возможность Анкаре актуализировать свои претензии на часть морского пространства между Турцией и Ливией, где как раз идет переправка грузов по морю. Турция использует эта кампанию и показывает, что она ведет активную политику не только в Ираке, Сирии, но и на своих юго-западных границах. Кстати, я даже не удивлюсь если в течение года будет открыта база или логистический пункт в районе какого-то ливийского порта или аэродрома в Триполи, где турецкие беспилотники с турецкими операторами и так уже несколько месяцев работают. Вопрос только в том, как Турция намерена легализовать свою часть претензии», — продолжает собеседник ФАН.

Ранее президент Турции и главарь так называемого Правительства национального согласия Ливии Саррадж подписали соглашения о «Безопасности и военном сотрудничестве», а также об «Ограничении юрисдикции на море». Договоренности о границах в Средиземном море вызвали скандал: соседствующий с Ливией Египет счел эту сделку незаконной, а в Греции соглашение назвали географически абсурдным, так как оно игнорирует остров Крит, который находится между побережьями Турции и Ливии. Власти Греции также объявили персоной нон грата ливийского посла в Афинах Мохаммеда Юниса Менфии.

«Но процесс уже идет, идут переговоры, согласования, возможно в скором времени они завершаться и через какое-то время будет официально объявлено, что Турция вовлечена в ливийский конфликт. Возможно это еще связано с тем, что в последний месяц наблюдались попытки Хафтара перейти в наступление, отрезать Триполи от Мисураты, провести наступление к югу от города. Возможно какие-то неудачные действия войск Сарраджа подталкивают Анкару на большую поддержку. А ЧВК «Вагнера» тут и не причем, тем более что их никто там не видел и официальных подтверждений их присутствия там нет», — заключил Рожин.

Напомним, в СМИ неоднократно появлялись сообщения о поддержке Анкарой связей с боевиками ПНС Ливии. Также сообщалось, что Турция поставляет этим бандформированиям оружие, боеприпасы и джихадистов из Сирии — об этом заявляли и в Ливийской национальной армии, и представители Тобрукского правительства.

Активизация исламистских группировок в Ливии началась в результате кризиса, который разразился в стране после свержения в 2011 году Муаммара Каддафи. В 2015 году при поддержке Запада было искусственно сформировано так называемое Правительство национального согласия, которое возглавил Файез Саррадж. Фактически эта структура состоит из разрозненных вооруженных группировок, ответственных за революцию 2011 года. Также сообщалось, что в составе данных бандформирований действуют террористы запрещенных в России организаций «Исламское государство»1, «Аль-Каида»1 и «Братья-мусульмане»1.

На востоке страны, в Тобруке, действует законно избранный народом парламент — Палата представителей — и сформировано Временное правительство Ливии.

Отметим, что Ливийская национальная армия под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара к настоящему времени контролирует свыше 90% территории страны. На фоне успешного наступления сил Хафтара террористы ПНС Ливии готовятся к бегству за границу. Об этом на Конференции по Средиземноморскому диалогу заявил глава «МИД» так называемого ПНС Мохаммед Сияла. После событий четвертого декабря, когда случились перестрелки между бандитами из Мисураты и террористами RADA, защищавшими чиновников так называемого ПНС, из Триполи в Тунис бежал министр финансов Фарадж Бумтари, министр «МВД» террорист Фатхи Башага эвакуировал семью, а глава «правительства» Файез Саррадж «срочно уехал в отпуск в Лондон».

1 Организация запрещена на территории РФ.