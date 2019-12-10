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Полиция разгоняет протестующих в Париже слезоточивым газом и водометом

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Полиция разгоняет протестующих в Париже слезоточивым газом и водометом

В Париже проходят очередная массовая акция протеста против пенсионной реформы, и обстановка становится все более напряженной. Как сообщает корреспондент Федерального агентства новостей с места события, полиция пустила против митингующих слезоточивый газ.

Перед началом шествия, которое началось несколькими колоннами, автомобильное движение в Париже было практически парализовано, весь город перекрыт кордонами полиции. В местах проведения акции закрыты банки и другие учреждения.

Полиция разгоняет протестующих в Париже слезоточивым газом и водометом

В акции принимают участие ветераны, сотрудники аэропортов, медики, железнодорожники, а также анархисты. Именно они спровоцировали стычки с полицией, забрасывая стражей порядка камнями и бутылками. Те в ответ применили слезоточивый газ и произвели задержания.Для разгона митингующих привезли водомет.

В настоящее колонна протестующих в Париже продвигаются в плотном оцеплении полиции. Подробнее об акции читайте в колонке Владимира Тулина для Федерального агентства новостей.

Полиция разгоняет протестующих в Париже слезоточивым газом и водометом

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