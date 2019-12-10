Приговор по «ростовскому делу» оставили в силе — репортаж ФАН

Пока в столице постепенно стихает «московское дело», оппозиция устремила свои взоры на Ростов-на-Дону. 10 декабря там состоялось выездное заседание апелляционной инстанции по так называемому «ростовскому делу», в рамках которого защита Яна Сидорова и Владислава Мордасова предприняла попытку оспорить решение суда, согласно которому молодых людей осудили на 6,7 и 6,6 лет лишения свободы в колонии строгого режима, соответственно. Присутствовал на заседании и Вячеслав Шашмин, которого осудили на три года условно.

Напомним, Мордасов, Сидоров и Шашмин были связаны с так называемой «мальцевской революцией» 05.11.2017 года.

За процессом по «ростовскому делу» следит член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогер Вадим Манукян.

Либеральная «подмога»

10 декабря в Ростове-на-Дону у Южного окружного военного суда было людно. Дело в том, что в регион пожаловали «дорогие» столичные гости. Среди них даже бывший фигурант «московского дела» Алексей Миняйло, в защиту которого активно выходили на пикеты после освобождения Павла Устинова.

У ростовской акции чувствовался приличный размах, в оппозиционных Telegram-каналах — заметное оживление. Освещение процесса над Сидоровым и Мордасовым шло весьма активно. Речь прежде всего о пикетах в их защиту, которые проходит сегодня по всей России. Мелькали фотографии с акций из разных городов, прежде всего из Москвы и Санкт-Петербурга.

Неожиданно активно в эту историю вклинились представители Amnesty International. Чего стоит их африканский пикет в защиту фигурантов этого дела и сбор подписей в Нидерландах под обращением к генпрокурору РФ Юрию Чайке. Активисты незарегистрированной партии «Другая Россия» развернули плакат «Свободу политзекам» у представительства Ростовской области в Москве. Также в акциях активно принимают участие либертарианцы и участники движения «Весна». Пришли на апелляцию и малочисленные представители ростовского оппозиционного бомонда.

Все по местам

В зале суда всем желающим места не хватило. Тем, кто не попал непосредственно в комнату заседаний, предложили пройти в соседнее помещение, где установили монитор, на котором транслировалось заседание суда. Там бдительный пристав наблюдал, чтобы не велась видеосъемка. Разрешалось вести только аудиозапись, либо писать тексты на мобильных устройствах. Что касается зала заседаний, то представителям средств массовой информации судья лично по их ходатайству разрешил фото- и видеосъемку.

Прения

Адвокаты Сидорова и Мордасова с одобрения получившего условный срок Шашмина попытались протащить в суд новое исследование по Telegram-чату, где переписывались в том числе фигуранты дела, так как экспертизу адвокаты инициировать не имеют права. Судья приняла во внимание вновь полученную информацию, услышала позицию защиты, чем адвокаты остались довольны, но исследование к делу не приобщила. В итоге адвокаты сошлись на том, что оправдать Сидорова и Мордасова суд, скорее всего, не сможет, но остановиться на условном сроке для них, по мнению адвокатов, было бы «сбалансированным решением». Сторона обвинения разумеется поддержала приговор первой инстанции.

Приговор и выводы

Приговор Сидорову и Мордасову остался неизменным — строгий режим; 6,7 и 6,6 лет соответственно. Стоит отметить, что всей этой ситуацией, а также делом находящейся под домашним арестом по обвинению в сотрудничестве с нежелательной организации Анастасии Шевченко активно пользуется столичная оппозиция, которая все время ищет инфоповоды, чтобы о ней не забывали. Таким способом либералы активно пытаются подогревать ситуацию в стране. Однако на выходе все эти усилия не выливаются ни во что, кроме потешных акций, да временами серьезных вспышек, которые в итоге приводят молодых людей на скамью подсудимых. А лидеры оппозиции — как всегда ни при чем. У них отпуска в теплых краях идут по плану.