Путин назвал личной болью трагедию в Беслане

Москва, 10 декабря. Президент РФ Владимир Путин назвал трагедию в Беслане своей личной болью на всю жизнь и пообещал рассмотреть вопрос об оказании дополнительной поддержки нуждающимся. Об этом глава государства заявил на заседании Совета по правам человека.

Встреча прошла в Кремле в Международный день прав человека, отмечаемый с 1950 года по предложению Генассамблеи ООН 10 декабря. Одной из тем заседания во вторник стала психологическая помощь людям, пережившим теракт в Беслане.

«Вы упомянули про Беслан, я пометил, обязательно тоже позанимаюсь. Это такая боль и моя личная, и всей страны. На всю жизнь», — сказал Путин.

Президент пообещал решить вопрос с дополнительной поддержкой нуждающимся.

«Посмотрим обязательно», — добавил глава государства.

Напомним, 1 сентября 2004 года террористы ворвались в школу Беслана во время линейки. Группа боевиков в течение трех дней удерживала в школе более 1,2 тысячи человек. На третий день бандиты устроили серию взрывов в спортзале, после чего спецназ пошел на штурм и вступил в бой с джихадистами.

Жертвами теракта стали 334 человека, в том числе 186 детей. Ответственность за атаку взял на себя один из лидеров чеченских боевиков Шамиль Басаев.

В сентябре министр труда и социального развития Северной Осетии Борис Хубаев на заседании правительства республики пообещал, что родители детей, погибших во время теракта в Беслане, получат надбавку к пенсии. Выплаты планируют начать с 1 января 2020 года.