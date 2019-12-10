Путин высказался о встрече Зеленского с националистами

Москва, 10 декабря. Президент России Владимир Путин высказался о встрече президента Украины Владимира Зеленского с националистами. По словам российского лидера, «понятно, кто там сильнее».

Ранее в Сети было растиражировано видео, на кадрах которого запечатлена встреча Владимира Зеленского с националистами в зоне разведения сил в Донбассе. Прибывший на место глава Украины обратился к радикалам с требованием не препятствовать разведению войск. Разговор прошел на повышенных тонах. Кроме того, украинские националисты не одобрили согласование Контактной группой в Минске «формулы Штайнмайера» и в знак протеста вышли на митинг у офиса Зеленского в Киеве. Акции прошли не только в столице, но и в ряде других городов Украины.

«Мы же видели, как президент [Владимир] Зеленский вел дискуссии с националистами. Понятно, кто там сильнее. И что там произойдет? И кто ими будет руководить, этими националистами, когда они войдут на эти территории без обеспечения гарантий людям?» — цитирует слова Владимира Путина ТАСС.

Президент России рассказал, что накануне до поздней ночи обсуждал с Владимиром Зеленским возможное преследование людей, которые проживают в Донецкой Народной Республике и Луганской Народной Республике. Владимир Путин обратил внимание, что закон об амнистии до сих пор не был принят, хотя договоренности о принятии этого документа были еще в 2015 году. Несмотря на это, «ничего не введено в действие», констатировал президент РФ.

Президент России Владимир Путин опасается, что националисты могут устроить в Донбассе «вторую Сребреницу», если Киев получит контроль над границей в регионе, но не предоставит гарантии защиты его жителям. Российский лидер отметил, что Киев постоянно ставит вопрос о возможности «закрыть границу войсками».

«Ну я представляю, что дальше начнется. Сребреница будет, вот и все», — сказал Владимир Путин.

Трагедия в Сребренице стала одним из самых кровавых событий распада Югославии. В июле 1995 года в результате операции армии боснийских сербов во главе с генералом Ратко Младичем были убиты около восьми тысяч мусульман. Международный трибунал по бывшей Югославии и Международный суд ООН классифицировал эти события как геноцид.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. ДНР и ЛНР отказались подчиняться новому руководству страны, которое пришло к власти в результате госпереворота. В ответ на это ВСУ начали так называемую АТО, позднее переименованную в ООС, против ДНР и ЛНР. По данным ООН, жертвами гражданской войны на Украине стали более 13 тысяч человек.