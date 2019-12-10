Путин предрек превращение Донбасса в Сребреницу в случае допуска ВСУ к границе

Москва, 10 декабря. Донбасс ожидает судьба балканской Сребреницы, если украинские войска будут допущены до украино-российской границы и восстановят контроль над ней до объявления амнистии. Об этом во вторник заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета по правам человека.

«Украинская сторона все время ставит вопрос: дайте нам возможность закрыть границу войсками. Ну и я представляю, что может начаться Сребреница. Мы же видели, как президент Зеленский вел дискуссии с националистами», — отметил он.

Российский лидер обратил внимание на то, что президент Украины Владимир Зеленский в настоящий момент не контролирует националистов, поэтому они могут учинить резню, если жителям Донбасса не будут предоставлены гарантии безопасности.

В настоящий момент на территории Украины действует множество ультраправых группировок, часть которых контролирует министр внутренних дел Арсен Аваков и бывший президент Украины Петр Порошенко. Оба политика являются представителями так называемой «партии войны», которая выступает против мирного урегулирования конфликта в Донбассе и нацелена на силовой метод решения территориального вопроса.

Напомним, что в июле 1995 года боснийские сербы под командованием генерала Ратко Младича устроили этническую чистку в Сребренице, которая была объявлена ООН «зоной безопасности». За несколько дней там было расстреляно 7-8 тыс. взрослых мужчин из числа боснийских мусульман. Международный трибунал признал преступление Армии Республики Сербской геноцидом.

Эта трагедия, получившая название «Резня в Сребренице», стала поводом для бомбардировок Республики Сербской натовской авиацией. Младич же был признан виновным в геноциде, а также в преступлениях против человечности и приговорен к пожизненному заключению.«Резня в Сребренице» является одним из самых кровавых эпизодов боснийской войны.