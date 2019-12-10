Приговор организаторам теракта в метро Петербурга. События дня. ФАН-ТВ

Приговор организаторам теракта в метро Петербурга

Военный суд в Петербурге огласил приговор обвиняемым в подрыве поезда в метро Северной столицы 3 апреля 2017 года. В итоге основной фигурант дела о теракте Аброр Азимов получил пожизненный срок заключения в колонии особого режима. Остальные осужденные проведут за решеткой от 19 до 28 лет. Кроме того, они обязаны заплатить штрафы на суммы от пятисот тысяч рублей. Генпрокуратура требовала для 11 причастных к теракту четыре пожизненных срока заключения и от 20 до 28 лет колонии. Всего правоохранители установили 13 членов террористической группировки, которую несколько лет назад создал в Сирии уроженец Киргизской Республики Сирожидин Мухтаров.

«Уголовное дело в отношении руководителей сообщества Сирожидина Мухтарова и Бобиржона Махбубова выделено в отдельное производство, и они объявлены в международный розыск», — заявила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Напомним, 3 апреля 2017 года в петербургском метро между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» произошел теракт. По версии следствия, 22-летний Акбаржон Джалилов привел в действие бомбу в вагоне движущегося поезда. Жертвами трагедии стали 15 человек, 67 получили ранения. В тот же день еще одно самодельное взрывное устройство нашли на станции «Площадь Восстания». Предполагается, что оно ранее было оставлено Джалиловым. Привести его в действие террористы не успели: оно было вовремя обезврежено.