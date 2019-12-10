Приговор организаторам теракта в метро Петербурга. События дня. ФАН-ТВ

Приговор организаторам теракта в метро Петербурга
Военный суд в Петербурге огласил приговор обвиняемым в подрыве поезда в метро Северной столицы 3 апреля 2017 года. В итоге основной фигурант дела о теракте Аброр Азимов получил пожизненный срок заключения в колонии особого режима. Остальные осужденные проведут за решеткой от 19 до 28 лет. Кроме того, они обязаны заплатить штрафы на суммы от пятисот тысяч рублей. Генпрокуратура требовала для 11 причастных к теракту четыре пожизненных срока заключения и от 20 до 28 лет колонии. Всего правоохранители установили 13 членов террористической группировки, которую несколько лет назад создал в Сирии уроженец Киргизской Республики Сирожидин Мухтаров.
«Уголовное дело в отношении руководителей сообщества Сирожидина Мухтарова и Бобиржона Махбубова выделено в отдельное производство, и они объявлены в международный розыск», — заявила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
Напомним, 3 апреля 2017 года в петербургском метро между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» произошел теракт. По версии следствия, 22-летний Акбаржон Джалилов привел в действие бомбу в вагоне движущегося поезда. Жертвами трагедии стали 15 человек, 67 получили ранения. В тот же день еще одно самодельное взрывное устройство нашли на станции «Площадь Восстания». Предполагается, что оно ранее было оставлено Джалиловым. Привести его в действие террористы не успели: оно было вовремя обезврежено.
Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище
Бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище, сообщила пресс-секретарь мэра столицы Гульнара Пенькова. Об этом попросили его родственники. Дату похорон определит семья. 10 декабря стало известно, что бывший мэр столицы умер в одной из больниц Мюнхена после операции на сердце. Ему было 83 года. Российское посольство в Германии сообщило, что помогает оформить документы и организовать перевозку тела в Москву. В 1958 году Лужков окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности имени Губкина по специальности «инженер-механик». Руководил Москвой с 1992 года по 2010 год. Нынешний мэр Москвы Сергей Собянин создал спецкомиссию для организации похорон. Многие передают свои соболезнования семье и родным Юрия Михайловича, в том числе, и президент РФ Владимир Путин. На сайте Кремля опубликована телеграмма.
«Юрий Михайлович Лужков был личностью поистине неординарного масштаба. Ярким и смелым политиком, энергичным и талантливым организатором, открытым и радушным человеком. Настоящим «градоначальником» столицы, которого уважали и которому доверяли москвичи. Мы сохраним добрую память о Юрии Михайловиче Лужкове, о его делах и начинаниях, служивших Москве и России», — подчеркнул российский лидер.
Россия и Украина не достигли договоренности по газу
Украина продолжит вести переговоры с Россией о транзите голубого топлива, но, возможно, на фоне «газовой войны». Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, комментируя итоги саммита «нормандской четверки» в Париже.
«Украина будет договариваться о газе дальше, возможно, непросто, возможно, с «газовой войной». Но мы полностью готовы к этому: наши хранилища наполнены, нашу логику поддерживают ЕС и решение Стокгольмского арбитража, а «Северный поток — 2» недостроен», — заявил глава украинского правительства.
Стоит вспомнить слова Владимира Путина, когда он сказал, что проект «Северный поток — 2» будет достроен. Зеленский заявил, что обсудил с президентом России транзит газа и высоко оценивает шансы на продление контракта. В свою очередь, Владимир Путин предложил снизить стоимость газа для украинских потребителей на 25%, если Москва и Киев договорятся о совместной честной работе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также отметил, что газовый вопрос будет прорабатываться и дальше на уровне министров. И пока никакого прогресса не наблюдается. Добавим, Кремль предлагает комплексное решение. В него входит мировое соглашение по судебным спорам и прямые закупки газа по сниженным тарифам. В качестве запасного варианта Россия готова продлить действующий транзитный договор на 2020 год. Украина же наоборот считает неприемлемым отказ от судебных разбирательств и подписание краткосрочного контракта.