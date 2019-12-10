Главные новости 10 декабря

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий вторника, 10 декабря.

Стороны заявляют, что переговоры по газовому вопросу прошли конструктивно. Россия и Украина смогли договориться по транзиту газа.

По итогам встречи «нормандской четверки» Маргарита Симоньян пожалела «очень маленького» Владимира Зеленского. Симоньян пожалела «маленького» Зеленского после выступления на «нормандском саммите».

СМИ сообщили о смерти Юрия Лужкова. Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков.

Жертвами аварии стали 4 человека. Глава Черноморского района Крыма погибла в ДТП. ФАН-ТВ.

Владимир Зеленский рассказал, как прошла его встреча с российским лидером Владимиром Путиным на полях «нормандского саммита». Зеленский заявил, что с Путиным «сложно договариваться».

ВВС Чили сообщили, что признали пропавший С130 потерпевшим крушение, в настоящее время продолжают поиски судна и выживших. Чилийский транспортник с 38 людьми на борту потерпел крушение.

Также президент Украины сказал, что митингующие мешают ему работать. Зеленский считает, что протесты в Киеве стали «козырем» Путина на «нормандском саммите».

По словам украинского президента, газовый вопрос удалось разблокировать. Зеленский обсудил с Путиным вопрос транзита газа.

В ноябре штаб Алексея Навального в Санкт-Петербурге возглавил новый координатор. Им стала Ирина Фатьянова. Навальный передал штаб в Петербурге под управление израильских спецслужб.

Президент Украины Владимир Зеленский оценил переговоры с лидером РФ Владимиром Путиным, отметив, что «пока ничья». Зеленский заявил, что его переговоры с Путиным закончились «ничьей».