Пользователи «Одноклассников» выбрали лучший контент 2019 года

Москва, 10 декабря. Пользователи «Одноклассников» выбрали победителей премии «Самый ОК!» в шести номинациях. Об этом сообщили в пресс-службе социальной сети.

В голосовании за лучший контент уходящего года приняли участие свыше 1,7 миллиона интернет-пользователей из России, Казахстана, Белоруссии и Молдавии. Они выбирали лучший фильм, сериал, хит, шоу, блог и трансляции. Активнее всего голосовали люди в возрастной группе от 26 до 45 лет.

Безоговорочным победителем в номинации «Лучший фильм» стала военная картина режиссера и сценариста Алексея Сидорова «Т-34». Главные роли в драме исполнили Александр Петров, Виктор Добронравов и Ирина Старшенбаум. Фильм, вышедший 1 января, за первые 14 дней проката собрал более 1,8 миллиарда рублей.

Лучшим шоу 2019 года пользователи соцсети назвали «Голос. Дети», передача выходит на Первом канале. Сериалом года стала мистическая драма от телеканала «ТВ-3» «Слепая».

По мнению пользователей Интернета, абсолютным лидером среди трансляций стал титульный бой Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье. Ее Первый канал провел в социальной сети 7 сентября.

Больше всего в 2019 году из музыкальных хитов пользователям понравилась композиция Артура Пирожкова «Зацепила». А победу в номинации «Блог года» заполучил «Двое и алоэ».

Ранее YouTube составил топ-10 самых популярных музыкальных видео 2019 года в Британии. Лидером рейтинга стал британский хип-хоп-исполнитель Stormzy с песней Vossi Bop.

А вот в списке интернет-сервиса «Яндекс.Музыка» самыми популярными у россиян названы альбомы Тимы Белорусских и американской певицы Билли Айлиш.