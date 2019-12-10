В Москве с 1 января увеличатся социальные выплаты и появится новый вид пособий

Москва, 10 декабря. Сергей Собянин подписал два постановления Президиума правительства Москвы о повышении в 2020 году минимального размера пенсий, индексации пособий ветеранам и введении выплат «детям войны», сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

С января 2020 года устанавливается новая ежемесячная выплата москвичам, которые родились в период с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года. Размер выплаты составит 1584 рубля. Отметим, что ранее эта категория москвичей не имела права на особые меры социальной поддержки. Новую выплату будут получать более 80 тысяч человек.

Кроме того, согласно документу, увеличатся выплаты труженикам тыла, детские пособия и студенческие стипендии.

Так, размеры основных выплат семьям с детьми, на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и гражданам старшего поколения станут больше на 5,6%. Стипендиальные фонды колледжей и вузов относящихся к системе образования города проиндексируют на 3,7%.

Утвержденный минимальный размер пенсии с учетом городской доплаты в 2020 году составит 19,5 тысячи рублей.

В общей сложности социальные выплаты из городского бюджета получат 3,1 млн. москвичей.