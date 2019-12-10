Эксперт туриндустрии назвал альтернативы дорожающему отдыху в Турции

Москва, 10 декабря. Часть путешественников выберет альтернативные Турции направления отдыха после введения в стране налога на проживание для туристов. Такое мнение выразил вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель Комитета по предпринимательству в сфере туризма Торгово-промышленной палаты РФ Юрий Барзыкин.

«Определенные потребители выберут другие направления. Турция по цене предлагает нижний предел, пожалуй, только Египет может предложить ниже, но летом там жарко, да и сейчас он закрыт. Кто-то может поехать в Тунис. Кто-то отправится на Средиземное море», — сказал он.

Барзыкин подчеркнул, что если появятся предложения, которые смогут повлиять на спрос, цена на отдых в Турции начнет снижаться, передает Ura.ru.

С 1 апреля 2020 года в Турции вступает в силу новый закон, обязывающий туристов платить налог на проживание, напоминает «МИР 24». Оплачивать дополнительные отчисления желающим расслабиться на турецком берегу нужно будет как за пятизвездочные отели, так и за кемпинги и гостевые дома. Отели должны будут отражать новый платеж в счетах клиентов вместе с другими налоговыми сборами. Начальный размер налога составит 1%, однако с 1 января 2021 года он будет повышен до 2%. Согласно постановлению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, ставка впоследствии может варьироваться от 0,5 до 6%.

Турция многие годы оставалась одним из любимых мест отдыха россиян. Наряду с ОАЭ и Таиландом она вошла в число наиболее популярных направлений у желающих встретить 2020 год за границей, рассказала член Общественного совета при Ростуризме Елена Сутормина.