Зеленский не может обеспечить разведение сил, поскольку не контролирует генералитет ВСУ 

В Париже впервые с 2016 года прошли переговоры в «нормандском формате» с участием лидеров РФ, Украины, Франции и Германии. На полях саммита также впервые состоялась личная встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского. Украинский президент похвастался «ничьей» на переговорах с лидером России, но, по мнению украинских экспертов, реальные результаты для Киева далеко не так позитивны, передает корреспондент Федерального агентства новостей из украинской столицы.

Общие выводы киевских аналитиков таковы. Во-первых, Минские соглашения признаны неоспоримым базисом работы в «нормандском формате» — это уже успех. Во-вторых, все стороны зафиксировали свою заинтересованность в закреплении особого статуса для Донбасса в украинской конституции. В-третьих, Москва и Киев твердо договорились о разведении сил от линии соприкосновения до конца марта 2020-го в трех новых точках, а также об открытии нескольких новых пунктов пропуска в течение 30 дней.

Кроме того, был окончательно согласован новый обмен заключенными между Киевом и Донбассом по принципу «всех на всех», который должен состояться до конца нынешнего года. Уже в ближайшее время ко всем заключенным будет обеспечен доступ медиков из Международного Красного Креста.

Сам президент Украины по итогам саммита заявил, что Киев готов выполнить все договоренности, достигнутые в Париже, но это «дорога с двухсторонним движением». При этом киевские аналитики отметили, что после саммита осталась масса острых, а порой и безотлагательных, вопросов, которые решить не удалось.

«На мой взгляд, главный итог встречи четырех лидеров в Париже в том, что наконец-то разблокирован «нормандский формат», который фактически не работал с 2016-го. В ходе встречи не было зафиксировано никаких перепалок, все мероприятия прошли по плану — и это, что бы кто ни говорил, уже само по себе очень важно, — заявил глава киевского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков. — Нужно констатировать: вопреки ожиданиям многих, ни по транзиту газа через территорию Украины, ни по установлению твердого мира в Донбассе Москве и Киеву договориться не удалось. Тем не менее, шаг к миру с обоих сторон все-таки был сделан. Подтверждение этого — договоренности об обмене заключенными, о разводе сил в трех новых пунктах, а также о более жестком контроле за прекращением огня».

По мнению Рудякова, крайне важно и то, что лидеры договорились в дальнейшем регулярно проводить такие «нормандские саммиты».

«По итогам саммита властям Украины предстоит провести большую работу по имплементации итогов «нормандского саммита». Но проблема в том, что Владимир Зеленский, в отличие от своего предшественника [Петра] Порошенко, находится в гораздо более сложной ситуации, — заметил аналитик. — Как бы он ни хотел инкорпорировать «формулу Штайнмайера» в украинское законодательство, он лишен такой возможности. По той простой причине, что обстановку в стране он до конца не контролирует. Кстати, по моим данным, именно по этой причине сорвалась масштабная предварительная договоренность по разведению сил в Донбассе. Изначально планировалось развести силы и средства в 10–20 населенных пунктах, а в итоге договорились только о трех. Зеленский не контролирует не только радикальную «улицу», которая пришла к нему прямо под окна — на Банковую. Он не контролирует даже генералитет в самих ВСУ».

Рудяков считает, что если говорить о мире в Донбассе, то этот манифест должен был быть провозглашен в Киеве, а не в Париже.

«А президент Зеленский к этому явно не готов и даже об этом не думает, — выразил мнение эксперт. — Более того, сам ход саммита, те «утечки», которые шли в СМИ во время заседания, наглядно подтвердили — в украинской делегации есть три-четыре группы, представляющие интересы различных украинских элит. И это не Зеленский пока что их контролирует, а они его».

По мнению главы Института политического анализа и международных исследований Сергея Толстова, коммюнике саммита получилось емким и насыщенным. Но оно отражает, скорее, не желание сторон немедленно установить мир, а взаимный интерес к продолжению урегулирования в Донбассе.

«Главное, что изменилось после саммита — это отношение к «нормандскому формату» в самом офисе президента Зеленского, — подчеркнул Толстов. — Раньше там говорили — мол, мы съездим на саммит, посмотрим, и, если нам что-то не понравится, «свернем эту лавочку» и будем укреплять армию или строить стену по линии соприкосновения. Сейчас это отношение изменилось, и в офисе президента, похоже, готовы работать над урегулированием».

По мнению Толстова, по итогам саммита «мяч снова на стороне Киева — именно он должен выполнить около 70% той работы, о которой договорились лидеры».

«Оставшиеся 30% работы по урегулированию остаются Донбассу, а ответственность России здесь отражена очень слабо. Чего, видимо, и добивался Владимир Путин, — считает аналитик. — Что касается закона «Об особом статусе территорий Донбасса», то уже понятно, что Верховная рада, скорее всего, продлит действие документа на год в его нынешнем виде. А в 2020-м наш парламент должен, согласно договоренностям, инкорпорировать в него и «формулу Штайнмайера». Также именно Верховная рада должна будет принять специальный закон «О порядке выборов в Донбассе». Но самым сложным испытанием для нынешней власти станет принятие «Закона об амнистии» для жителей нынешних ЛДНР».

Глава Института политического анализа и международных исследований заявил, что Зеленский уже понял, что ему с высокой вероятностью придется самому согласовывать параметры этих документов с Донецком и Луганском. Также понятно, считает аналитик, что установление мира интересует сегодня на Украине всех, кроме таких политических сил, как «Европейская солидарность», «Батькивщина», «Голос», а также маргиналов вроде «Свободы» и «Национального корпуса».

«Немногие обратили внимание и на то, что Владимир Путин, как опытный переговорщик, сумел продвинуть на саммите свою повестку. Он прямо подчеркнул, что «прекращение огня прямо увязано с выполнением Киевом всей политической части Минских соглашений, — указал Толстов. — На деле это означает, что силы ОБСЕ в Донбассе должны быть многократно усилены и нести свою вахту в режиме 24/7. А остальной контроль за тем, чтобы никто не стрелял, фактически ложится на Киев. То есть, жестких гарантий прекращения огня и установления окончательного мира нет. А значит, Владимир Путин сохранил за собой главный «рычаг давления на Киев».

При этом Толстов отметил, что на саммите полностью провалились все попытки Зеленского «распаковать» Минские соглашения по части очередности их исполнения. То есть, Россия жестко пресекла все разговоры Киева в духе «сначала верните контроль над границей, а потом уже проведем выборы».

«Что касается разведения войск от линии соприкосновения, то Киев сознательно растянул этот процесс во времени. Ведь, если украинская армия не будет находиться в постоянном «контакте» с противником, то она очень быстро деградирует, и контролировать ее будет крайне сложно. Прямая видимость противника помогает хоть как-то поддерживать дисциплину в ВСУ, — констатировал Толстов. — В целом понятно, что сейчас мы находимся на переходном этапе, но шансы на то, что мирный план в Донбассе будет реализован, после Парижа все-таки повысились. Тем не менее, до тех пор, пока на неконтролируемых территориях не будут проведены выборы, говорить об окончательном урегулировании нельзя».

Кроме того, указали эксперты, если Зеленский хочет, чтобы переговоры по Донбассу на основной площадке — в трехсторонней контактной группе в Минске, шли намного эффективнее, ему предстоит поменять ее руководство.

«Этим должны заниматься люди, которые могут соблюдать государственную дисциплину, а не заняты реализацией собственных амбиций или выполнением «заказа» со стороны каких-то третьих лиц. В первую очередь, необходимо заменить главу делегации Украины Леонида Кучму, который уже не раз демонстрировал склонность срывать ключевые договоренности, вопреки указаниям из Киева», — резюмировали аналитики.

Ранее глава Украинской академии политических наук Николай Михальченко в беседе с ФАН прокомментировал прошедший в Париже саммит в «нормандском формате».