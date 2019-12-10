СМИ в ответе за будущее или Как выбирают номинантов конкурса «Хорошие новости России»

Ни для кого не секрет, что действующее журналистское сообщество в России было сформировано отчасти в конце 80-х годов XX века, но в основном — в 90-х. То есть — в тот самый страшный момент, когда мы стремительно неслись в пропасть. Патриотические тенденции, в том числе — в журналистике, тогда были выдавлены в маргинальное поле. Писать и говорить о чем-то позитивном в стране было не принято. Лозунг «Россия!» на своих акциях скандировали патриотические структуры, которыми потом пугали обывателя либеральные СМИ. Мало кто помнит, что многие цели этих групп были успешно реализованы Владимиром Путиным и в первую очередь — возвращение Крыма в состав России.

Да, многое меняется. В том числе — в информационной среде. Но по-прежнему многие наши коллеги считают чуть ли не неприличным писать об отечественных достижениях. Это, в их понимании, «не в тренде». Не приносит посещаемости, ведь лучше всего продается негатив, да и есть риск угодить в число «нерукопожатых», а это уже — серьезные потери. И уж чего греха таить — ряд СМИ формируют свою редакционную политику вполне определенным, не предполагающим подачу жизни в РФ и ее внутренней политики в позитивном ключе образом. Ну, и понятно, что для таких наших, не к ночи будут помянуты, «коллег», Крым «не наш и надо отдать», а в Донбассе Россия якобы поддерживает «сепаратистов-террористов». Любое достижение, любой позитив эти ребятки подвергают сомнению, ищут подвох. Любое хорошее дело для них — повод написать про негатив. А негатив для них — сам по себе находка и повод рассказать, как в РФ все якобы чудовищно.

Повлиять на ситуацию решило Федеральное агентство новостей, учредившее в 2019 году конкурс для журналистов «Хорошие новости России».

Конкурс разделен на два — оперативный, итоги которого подводятся два раза в месяц, и основной, в котором лучшие определяются два раза в год. Главное отличие заключается в том, что в конкурсе актуальных публикаций побеждают информационные материалы, а в большом конкурсе — аналитические и художественно-публицистические.

Радует, что конкурс ФАН — это не только моральное признание заслуг журналистов, не стесняющихся писать правду о достижениях наших ученых, спортсменов, о подвигах, которые совершают наши сограждане. Победители получают вполне ощутимые денежные призы. Причем теперь призовой фонд увеличен — автор материала, набравшего больше всего голосов читателей, получит денежный приз в размере 30 тысяч рублей, приз за второе место составит 20 тысяч, за третье — 10 тысяч рублей.

В оргкомитет конкурса «Хорошие новости России» поступает множество заявок от журналистов и блогеров.

Два раза в месяц, по пятницам, ФАН представляет десять претендентов на победу в конкурсе актуальных материалов. Отбором занимается конкурсное жюри, а кто победит — решают наши читатели посредством онлайн-голосования.

Автор этих строк, входя в конкурсное жюри, также занималась отбором текстов. Отбирала я в первую очередь по принципу — автор написал о хорошем и важном, хотя мог пойти по легкому пути и написать, например, что где-то дорогу размыло.

Признаюсь, что моя любимая рубрика — «Герои современности». Читая о том, как простые люди, зачастую — дети, оказавшись свидетелями того или иного происшествия, приходят на помощь, невольно задаешься вопросом: «А смогла бы я?!» И нет тут уверенного ответа. А вдруг не смогла бы? Не решилась бы? Растерялась бы… И поэтому столь острый восторг вызывают поступки этих людей.

Для участия в конкурсе я выбрала два материала. Во-первых, это публикация газеты «Ельниковская трибуна» «Ученик лицея помог спасти жизнь пожилой женщине». Я представила себе 15-летнего ребенка, ровесника моей средней дочери, который, слыша в темноте странный звук, не «забил», как это сделали бы другие. Признаемся себе — многие бы отреагировали, спеша домой, на зов о помощи? А ведь цена невнимательности, черствости — человеческая жизнь. И если бы парень был в наушниках — долго бы бабушка не продержалась в канализационном колодце в воде, едва держась за трубу. Я отчетливо себе представила, как она плакала, как уже потеряла надежду, как мысленно прощалась с детьми и внуками… Счастье, что все обошлось!

Во-вторых, совершенно фантастическая история рассказана в публикации Лилии Козловой из «Комсомольской правды — Санкт-Петербург» под заголовком «Пятиклассник из Петербурга спас девочку, провалившуюся под лед». Моя младшая дочь на год старше этого 11-летнего настоящего мужчины! А он спал 4-летнюю кроху, провалившуюся под лед. Куда смотрели взрослые — конечно, другой вопрос… В одежде человек может уйти под лед очень быстро, и тогда спасти его будет невозможно. А удержаться за скользкий острый ледяной край не просто даже сильному взрослому человеку — уверено утверждаю, будучи моржом. Я точно знаю, что мальчик сам серьезно рисковал — лед мог начать ломаться, ведь эта зима — очень теплая, и лед едва встал, сейчас на поверхность вообще выходить нельзя. Ребенок не испугался, не запаниковал. Многие взрослые могли бы начать суетиться, вместо того, чтобы действовать быстро и четко. Он — настоящий человек, на таких Россия держится! Мы все любим хороший исход трагических историй и это — как раз тот случай!

Вторая номинация, в которой я отбирала материалы — «Наука и инновации». Во-первых, я отобрала заметку с сайта «Кубань 24» под заголовком «Школьник из Геленджика сконструировал глубоководного робота». Эта новость — гордость и еще раз гордость. Сейчас принято ругать уровень умственного развития современных детей. Впрочем, ничего, как говорится, нового. Нас, например, ругали за то, что мы читаем сплошь фантастику… Но уровень образования и в самом деле — тема для дискуссий на самом высоком уровне. Об этом много пишется и говорится, об этом знает каждый родитель школьников. Юноша-герой этого материала — ровесник моей старшей дочери. 11 класс. И он уже изобрел телеуправляемого глубоководного робота Gelen-3Б. Он может погружаться на 10 м и транслировать видео с глубины. Робот также оснащен специальной клешней, способной захватывать предметы.

Знаете, для меня это — просто что-то выходящее за рамки всех возможных представлений о детях. В хорошем смысле! Для меня дети — это те, кто учатся, овладевают знаниями. А здесь обычный мальчик, житель южного города, про который лично я знаю только то, что там тепло, море и казаки, берет и изобретает, а потом собирает сложнейшее устройство. Ведь для этого нужно не только быть, как говорится, рукастым, но в первую очередь знать «матчасть». Но и одного ума в этом деле мало! В общем, молодец, парень — так держать, мы тебя любим, мы тобой гордимся!

Второй материал, отобранный в номинацию, это сюжет «Вестей — Кузбасс» «Кемеровские школьники изобрели «умную каску». Собственно, те же чувства вызывает изобретение двумя школьниками из Кемерово «умной каски». Дело в том, что Кузбасс — шахтерский край. А шахтер — самая опасная профессия. Вторая, кстати, по смертности — журналист, ну да ладно. И все, что делает труд шахтера безопаснее — безусловно, достойно внимания и скорейшего внедрения. А еще они изобрели думающую лампу и робота спасателя. Ребята, да вас клонировать надо! [Шутка.] Искренне надеюсь, что ваши изобретения пойдут в серийное производство и спасут не одну человеческую жизнь.

Третья номинация — «Экономика страны или региона».

У меня сложное отношение к третьему, торговому, сословию — его мотивации, преобладающей жизненной философии. Но оно необходимо, как и все другие. И русский купец всегда служил благу государств и общества. Но, конечно же, как говаривал Платон, справедливость — это когда каждая вещь находится на своем месте. И, добавлю от себя, исходит не из экономического императива, а в первую очередь держит в голове морально-нравственные категории.

Экономика это — отдельная песня. Ведь либеральные СМИ просто-таки хлебом не корми — дай написать о том, что, мол, «российская экономика порвана в клочья». Да и некоторые патриотические СМИ делают, совершенно зря, акцент на негативе в экономической сфере. При том, что никто не утверждает, что проблем нет. Фокус в том, что есть не только проблемы. А вот об этом «не только» для ряда «товарищей» писать вроде бы как неудобно и стыдно. Как в песне Егора Летова — «стыдно быть хорошим». Если что — пелось это с очевиднейшей иронией.

Как раз когда нашла новость Ивана Чупрова «Для тюменского бизнеса построят отдельную железную дорогу» на сайте URA.ru и стала ее изучать, мне позвонил мой знакомый бизнесмен и стал гневно рассказывать, как трудно делать бизнес в России. Ну, проблемы у него какие-то. Бывает.

Но бывает и по-другому.

«Развитие экономики региона невозможно представить без качественно организованной и бесперебойной перевозки железнодорожным транспортом грузов и пассажиров», — цитирует автор губернатора Александра Моора.

И я подумала — ну не везде все гладко. Но за людей, которым местные власти упростили жизнь, надо просто взять и порадоваться и не искать в этом «двойного дна».

Вторая заметка в этой номинации — «Главный финансист Волгоградской области заявил о профицитности всей экономики региона», которую опубликовал портал «Высота 102».

В целом, тут та же тема. Бездефицитность экономики области — это то, чему стоит порадоваться. Я не ахти какой спец в экономике. Но, на мой взгляд, хорошо, когда что-то развивается или как минимум — не стагнирует.

Это то, что красиво выделяется на фоне воплей со всех сторон о том, что все плохо и будет еще хуже. Показательно, что часто эти вопли пишут люди с iphone — соцсети проставляют. Нет, я вовсе не хочу сказать, что у нас в стране все ходят с телефонами за 40-60 тысяч. Речь не об этом, конечно же. А о том, что иллюзия доминирующего негатива в экономике достигается исключительно его нагнетанием, гипертрофированием и полным замалчиванием любого позитива, связанного с этой сферой. Для чего? Подумай, читатель…

И четвертая номинация — «Общество и социальные проекты».

На мой взгляд, по важности она стоит рядом с «Героями современности». Ведь эти ребята — и в самом деле герои. В наше атомизированное время, когда человек человеку даже не волк, а бездушный атом, те, кто по велению сердца безо всякого вознаграждения готов помогать ближнему и дальнему, достойны восхищения! У меня много друзей-волонтеров, отвозящих с риском для жизни и в ущерб личным делам гуманитарную помощь в Донбасс. Мне очень понятна психология этих людей — действовать, потому что как еще иначе? Это — очень русская черта, очень сильная, которую не перешибет ни культ потребительства, ни либеральный, идущий с Запада вектор на дробление общества. Мы — больше, чем просто общество и совокупность атомов. Мы — народ, сообщество связанных общей судьбой людей, принадлежащих к одной цивилизации.

Первый отобранный мой материал в эту рубрику — заметка рязанского отделения MK.ru «На мероприятиях «Новогодней столицы» гостям с инвалидностью будут помогать волонтеры».

Новый год. Всем хочется отдохнуть, провести время с семьей, друзьями. Может — немного выпить. Сходить куда-то. Да просто отоспаться, никуда не спешить.

И вот люди, в остальное время где-то работающие или учащиеся, отодвигают в сторону свое личное и идут помогать. Причем — помогать инвалидам. А это непросто и физически, и психологически. Но это — важно, потому что именно эти люди больше всего нуждаются в помощи.

Вторая заметка — с портала «Крым.News» «В Симферополе на средства гранта открыли бесплатную студию акробатики для детей».

А Крым-то — наш. И средства Фонда президентских грантов крымские НКО получают наравне с аналогичными организациями в других регионах. Роль фонда — огромна. Он позволяет реализовывать важные для общества проекты, которые на голом энтузиазме осуществить практически невозможно, по крайней мере — качественно.

Да, по всей стране сейчас есть кружки — от секций раннего развития для младенцев до занятий по каратэ для пенсионеров. Любая прихоть за ваши деньги! И это — здорово! Но как же быть тем, кому эти кружки не по карману? А может быть, именно ребенок из малообеспеченной семьи вырастет в великого спортсмена, который прославит Россию? Или, кто знает, может быть, он не посвятит себя спорту, но дисциплина и развитие волевых качеств сделают из него выдающего военачальника, деятеля культуры и так далее? Или же — просто хорошего, качественного человека, члена общества... Нашего друга, соседа, коллегу.

В номинацию «Спорт» материалы отбирал мой коллега, спортивный обозреватель Константин Тихов. Его фаворитами стали заметка «Брянских новостей» под заголовком «В Брянске лучшие спортсмены и тренеры будут получать ежегодные премии», рассказывающая о поощрениях брянских спортсменов, и статья Виктора Шубина из «Спортивного Мурманска» под названием «Знак ГТО на груди… у кого?», в которой весьма увлекательно описывается церемония вручения знаков ГТО.

Нет никаких сомнений, что инициатива ФАН «Хорошие новости России» играет огромную роль в информационном противостоянии. Это так важно — писать правду о происходящем в стране, о наших достижениях и героях. В советское время новостные программы говорили о взятых рекордах и открытых заводах. И подрастающие дети готовились тянуться к рекордам и развивать страну. Готовились идти в мореходку, мечтали полететь в космос. В 90-х был проведен опрос… Результаты были просто кошмарны — порастающие на тогдашнем ТВ мальчики хотели податься в бандиты, а девочки — в проститутки. Общество было в шоке.

Сейчас на СМИ лежит большая ответственность — о чем говорить и как. Давайте не будет забывать, что «нам не дано предугадать, как наше слово отзовется».

Голосуйте за понравившегося номинанта конкурса «Хорошие новости России». Голосование продлится до вечера 13 декабря.