Глава МВД Украины Арсен Аваков рассказал, как проходили переговоры в «нормандском формате» по урегулированию в Донбассе, которые состоялись в Париже. По версии Авакова, переговоры проходили весьма эмоционально.

Ранее заявление по итогам саммита сделал президент Украины Владимир Зеленский, он в том числе публично пригласил российского телеведущего Владимира Соловьева приехать в Донбасс, чтобы походить там «своими ножками». Зеленский пошутил, что Соловьев даже не запачкает дорогие туфли Brioni.

Поведение, а особенно заявления и Авакова, и Зеленского возмутили экс-депутата Верховной рады Алексея Журавко.

«Я внимательно слушал все, что говорил Аваков, и у меня очень нехорошие предчувствия относительно Донбасса, — отметил Журавко в комментарии Федеральному агентству новостей. — А что касается Зеленского, то мне, как украинскому политику с большим опытом, было просто стыдно, что президент моей страны так себя ведет. Имею в виду в том числе его упреки в адрес Владимира Соловьева с намеками на «башмачки». Это при том, что российское телевидение и российских журналистов просто не впускают на Украину, чтобы не дать им возможность донести до людей правду о том, что реально происходит в этой стране».

Но самый главный вывод, сделанный Журавко из речей Зеленского и Авакова, это то, что складывается крайне опасная ситуация: Украина не намерена прекращать обстрелы республик Донбасса и не стремится к мирному разрешению гражданского конфликта.

«Зеленский признался, что не контролирует армию, в первую очередь не контролирует националистические батальоны, — напомнил Журавко. — Кроме того, он постоянно сам себе противоречит. Сначала он говорит, что обо всем договорился с (президентом РФ Владимиром) Путиным, (канцлером Германии Ангелой) Меркель и (президентом Франции Эммануэлем) Макроном, и тут же делает нелепые заявления по Крыму, требует вернуть под контроль Киева всю границу с Донбассом, а потом проводить там выборы по украинским законам. На все это могу сказать только одно — он продолжает играть свой «95-й кровавый квартал» (намек на «Студию Квартал-95» — компанию, тесно связанную с Зеленским как актером и шоуменом)».

По мнению Алексея Журвако, непоследовательные заявления Зеленского в ходе и после саммита — неслучайны, это уловка, чтобы протянуть время. Журавко связал поведение украинской делегации в Париже с антироссийским трендом, прослеживаемом в том числе новом допинговом скандале и санкциях против РФ со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA).