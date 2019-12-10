Аваков заявил о напряженной обстановке на переговорах «нормандской четверки»

Киев, 10 декабря. Обстановка на переговорах «нормандской четверки» была напряженной, а участники встречи разговаривали довольно эмоционально. Об этом во вторник заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, отвечая на вопрос украинского журналиста Дмитрия Гордона.

По его словам, противоречия наблюдались во время обсуждения ситуации на линии соприкосновения. Российская сторона потребовала, чтобы Киев отвел силы по всей линии соприкосновения, как это предусматривают Минские соглашения. Украина же отказывается исполнять возложенные на себя обязательства.

На данный момент украинские войска отведены лишь на трех участках (в Петровском, Золотом и в Станице Луганской) — и то, лишь потому, что это было обязательным условием России для проведения встречи «нормандской четверки». Тем не менее на переговорах была достигнута договоренность продолжать работу по разведению войск.

Кроме того, был поднят вопрос о продлении контракта на транзит российского газа через Украину, который истекает в этом году. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, стороны так и не смогли достигнуть конкретных соглашений в этом направлении. Дальнейшая работа по газовой теме будет вестись на уровне министров.

Отметим, что переговоры в Париже стали первой встречей президента РФ Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Песков отметил, что беседа лидеров двух стран была конструктивной и стала шагом на пути к сближению Москвы и Киева, однако делать какие-либо выводы пока еще рано.