В День прав человека Александр Малькевич напомнил о задержанных в ливийском Триполи россиянах

В День прав человека президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич обратился к мировому сообществу, чтобы напомнить о задержанных террористами так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии двоих граждан России.

Сегодня, 10 декабря, весь мир отмечает День прав человека, учреждённый ООН в 1950 году. Однако далеко не каждое правительство соблюдает все заложенные в этот праздник принципы. Среди них так называемое ПНС Ливии, которое покрывает террористов из группировки RADA, незаконно захвативших двух российских социологов Максима Шугалея и Самера Суайфана.

Граждане РФ с мая этого года находятся в тюрьме «Митига» под надзором боевиков RADA. Их лидер Абдэльрауф Кара контролирует эту темницу. Так же СБ ООН в 2016 году признала этих террористов ответственными за пытки, издевательства над заключенными, похищениями ради выкупа и казнях.

В связи с датой празднования, Александр Малькевич обратился к мировому сообществу, чтобы еще раз напомнить о незаконных действиях преступников.

«Нам, Фонду защиты национальных ценностей, и просто российским экспертам интересно, а как празднуют день Прав человека в Ливии, где уже больше полугода без суда и следствия в частной тюрьме томятся российские граждане? Ливийцы даже не могут вменяемо чего-то рассказать. Один раз только адвокат вообще виделся с ребятами. Он не может получить на руки дело», — отметил в своем видеообращении президент Фонда защиты национальных ценностей.

По его словам, руководитель так называемого Правительства национального согласия Файез Саррадж в Сочи получил официальное письмо от российской стороны. Требование отпустить граждан РФ направили официальные представители России на международной арене.

«Он сказал, что разберется. Полтора месяца он разбирается. А хочет ли вообще разобраться? Ну, во-первых, мы знаем, что он не контролирует тот клочок территории. Тот клочок страны, который он курирует, ему никто не подчиняется. А с другой стороны есть ощущение, что это удобная позиция, чтобы самому заниматься этим грязным бизнесом. Торговлей людьми, выкупом, соответственно, за них, наркотрафиком, трафиком оружия, поставками переправления мигрантов в Европу – это всё бизнес, и наивно считать, что свою долю за систематическое нарушение прав людей не получает как бы официальный руководитель как бы официальной Ливии. И это самый грустный итог о том, что происходит с правами человека на территории значительной части Северной Африки», — добавил эксперт.

Александр Малькевич отметил, что сейчас приходится констатировать, что в этот день права россиян во многих странах попираются «самым наглым и бесцеремонным образом». Он призвал всех посвятить грядущий год работе и борьбе, чтобы сократить подобные случаи.