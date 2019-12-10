Закон о домашнем насилии, часть 3. Роман Носиков о том, как все исправить

Первая и вторая части работы.

Вопрос о домашнем насилии, так или иначе, уже поднят. Опустить его, не решив, конечно можно. Но стоит ли незначительное временное облегчение ноши такой значительной потери лица?

Так что давайте попробуем этот вопрос решить. Но как следует. То есть сперва построим правовой фундамент для создания закона о профилактике домашнего насилия методом внесения поправок в действующее административное, уголовное и уголовно-процессуальное законодательство России.

Хочу сразу предупредить: у меня нет иллюзий относительно собственной гениальности, и я не думаю, что мои предложения будут идеальны, а пояснения к проекту — полностью понятны. Хотя я буду искренне стремиться и к первому, и ко второму.

Тем не менее я предлагаю читателям активно комментировать данный текст, предлагать, критиковать и спрашивать. Впоследствии, я надеюсь, мне удастся уговорить редакцию на публикацию четвертой части, посвященной обсуждению ваших предложений, ответов на вопросы и критику.

Только прошу: прежде чем написать комментарий, прочтите то, что намерены комментировать. В редакции — стабильный дефицит медалей «За отвагу при комментировании не прочитанного текста».

Итак, переходим к делу.

Сделать рабочей статью КоАП «Побои»

При составлении своего проекта я исходил из следующей иерархии приоритетов:

1) защита жизни и здоровья жертвы домашнего насилия;

2) исправление правонарушителя;

3) сохранение семьи;

4) защита семьи от необоснованного вмешательства.

Как мы уже говорили в предыдущих частях, современное законодательство РФ, в частности ст. 6.1.1. КоАП «Побои» (это первая статья, применяющаяся в случае легкого домашнего насилия), не учитывает не только интересов потерпевшего (она не направлена на исправление правонарушителя или сохранение семьи), но и такого важного для домашнего насилия момента, как общий бюджет у правонарушителя и потерпевшего, а также материальную и эмоциональную зависимость потерпевшего от правонарушителя.

В результате жертвы насилия сами избегают обращаться в правоохранительные органы, чтобы не ухудшить свое материальное положение, равно как и положение общих детей и родственников. Это порождает атмосферу безнаказанности, развращает правонарушителя и провоцирует его на эскалацию насилия.

Как это исправить? Как сделать эту статью рабочей?

У меня есть предложение, подкупающее своей новизной, — давайте буквально выполнять желания жертвы домашнего насилия. Жертва не хочет отправлять правонарушителя под арест. Она не хочет, чтобы его оштрафовали. Она хочет, чтобы его остановили и исправили. Чаще всего жертва описывает это свое желание как «чтобы припугнули» или «чтобы вкрутили мозги».

Давайте так и сделаем. Но сделаем не в кустарном виде, в каком это «припугивание» и «вкручивание мозгов» существовало ранее, а как следует. И для этого статью 6.1.1 изложим вот в таком виде (выделена моя вставка):

«Статья 6.1.1. Побои. Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 Уголовного кодекса Российской Федерации, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, — влечет наложение административного штрафа в размере от 5 тысяч до 30 тысяч рублей, либо административный арест на срок от 10 до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 60 до 120 часов. То же деяние, совершенное в отношении члена семьи, сожителя, совместно проживающих с правонарушителем несовершеннолетних, престарелых, беспомощных в силу болезни родственников или родственников супруга или сожителя, зависимых от правонарушителя материально или эмоционально, имеющих с правонарушителем общие жилище, хозяйство или бюджет, — влечет по заявлению потерпевшего постановку на профилактический учет, обязательное прохождение специализированной психологической программы по управлению гневом, этике и психологии семьи, обязательные работы на срок от 60 до 120 часов, вынесение судебного защитного ордера, либо наложение административного штрафа в размере от 5 тысяч до 30 тысяч рублей, либо административный арест на срок от 10 часов до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 10 до 120 часов».

Принципиальное новшество этой статьи в том, чтобы жертва насилия сама принимала решение относительно того, о каких именно видах наказания просить суд. При этом ассортимент и диапазон наказаний увеличен.

Новые виды наказания

Однако будет ли работать данная статья само по себе? Нет, не будет.

Мы должны дополнить п. 1 ст. 3.1. КоАП «Цели административного наказания» словами:

«…, а также исправления правонарушителя».

Кроме этого мы должны описать в общей части КоАП новые виды наказаний: постановку на профилактический учет, обязательные курсы по управлению гневом, этике и психологии семьи и вынесение судебного защитного ордера.

Чтобы это сделать, мы должны дополнить часть 1 ст. 3.2. КоАП «Виды административных наказаний» следующими пунктами:

«12) постановка на профилактический учет — занесение данных правонарушителя и его потерпевшего лица в специальную базу данных с целью дальнейшей профилактики насилия. Органы внутренних дел обязаны не реже чем раз в месяц проводить профилактические беседы с лицами, взятыми на профилактический учет. В ходе таких бесед правонарушитель должен предупреждаться о последствиях рецидива, потерпевшего следует спрашивать о поведении правонарушителя, не применялось ли им побоев, семейного психического или экономического насилия. По результатам беседы принимается решение о снятии с учета, продолжении учета или о возбуждении уголовного или административного дела. Порядок постановки и снятия с профилактического учета, способ учета должны быть разработаны и утверждены Правительством Российской Федерации в течение года со дня публикации настоящего закона. Профилактический учет не может продолжаться дольше одного года. 13) Обязательное прохождение специализированной психологической программы по управлению гневом, этике и психологии семьи — обучающий курс, содержание и порядок прохождения которого должны быть утверждены Правительством Российской Федерации в срок не позднее одного года с момента публикации настоящего Закона, проводимый муниципальными или государственными организациями социального обслуживания, с обязательным промежуточным и итоговым тестированием. Целью специализированной психологической программы является исправление правонарушителя, обучение его управлению гневом, получение им знаний о природе своего противоправного поведения и способах его коррекции. В случае неудовлетворительного результата тестирования курс должен быть продлен. При наличии соответствующего заявления правонарушителя он может пройти психологическое обследование и получить врачебные назначения. В этом случае ему могут быть сокращены часы обязательных работ, уменьшен штраф, срок административного ареста. 14) Вынесение защитного ордера. Защитный ордер выносится судом в целях защиты пострадавшего либо иных лиц в отношении лица, достигшего на момент совершения побоев шестнадцатилетнего возраста, по заявлению пострадавшего на срок от 1 месяца до 12 месяцев и запрещает правонарушителю приближаться к потерпевшему ближе, чем на 50 метров, за исключением судебных и следственных мероприятий. Решение о вынесении защитного ордера или об отказе в его вынесении должно быть принято судом в трехдневный срок с момента подачи заявления и может быть обжаловано в десятидневный срок».

Как видите, я исключил из мер воздействия на насильника такую меру, как полицейский защитный ордер. Я это сделал потому, что если человек настолько опасен, что требуются немедленные меры, то целесообразнее его задержать или даже подвергнуть аресту, нежели выдавать ему какие-то бумажки. Кроме того, запрет на приближение — серьезная мера, и, по моему мнению, не может применяться без судебного решения, принятого с соблюдением состязательности сторон.

Психологическое и экономическое насилие

Тех, кто волнуется по поводу жилья, которое может принадлежать насильнику или ему и потерпевшему совместно, прошу учитывать, что защитный ордер никак не влияет на право собственности и не может помешать продать собственность, сдать в аренду, а также подать иск о разделе имущества.

Нарушение режима защитного ордера образует самостоятельный состав преступления, предусмотренный ст. 315 УК РФ.

Кроме того, в состав КоАП я предлагаю ввести статью 6.1.1.1 «Психическое и экономическое насилие в отношении зависимого лица», сформулировав ее следующим образом:

«Психическое и экономическое насилие — то есть длительное умышленное негативное воздействие на психику потерпевшего с целью причинить ему психические страдания и нарушить волевые свойства, выражающееся в систематическом унижении его человеческого достоинства, уничтожении его имущества, лишении его возможности удовлетворить базовые потребности, такие как еда, сон, одежда, образование, работа, доступ к медицине, совершенное в отношении члена семьи, сожителя, совместно проживающих с правонарушителем несовершеннолетних, престарелых, беспомощных в силу болезни родственников или родственников супруга или сожителя, зависимых от правонарушителя материально или эмоционально, имеющих с правонарушителем общие жилище, хозяйство или бюджет, — влечет по заявлению потерпевшего постановку на профилактический учет, обязательное прохождение специализированной психологической программы по управлению гневом, этике и психологии семьи».

Кроме этих поправок в КоАП, необходимо вывести статью 116.1 УК из категории частного обвинения, для чего нужно внести соответствующую правку в ст. 20 УПК России. Я предполагаю, что если человек настолько необучаем, что никакие меры по перевоспитанию ему не помогли, то он представляет опасность не только для семьи, но и для всего общества — и все общество, а не только его непосредственные жертвы, вправе защищаться от него.

Наконец, необходим также закон «О государственных убежищах для жертв семейного насилия», в котором будет предусмотрена государственная деятельность по созданию таких убежищ, правила их функционирования и взаимодействие этих убежищ с полицией.

Вот тот минимальный набор, который необходим нам для того, чтобы действительно уменьшить насилие в российских семьях, обеспечить безопасность жертвам насилия и при этом избежать впадения в «правозащитный маразм».

Я прошу вас, уважаемые читатели, обязательно высказывать свои идеи и критику — как на страницах ФАН, так и в моих блогах. Предметная дискуссия — лучший способ решить какую-то проблему, в отличие от яркой истерики.