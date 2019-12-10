Сирия, 10 декабря. Анкара перебросила военный конвой к линии разграничения с курдскими боевиками в Хасаке. США патрулируют территорию города Абу-Хаммам в Дейр-эз-Зоре. В зоне контроля SDF**** в Ракке произошел взрыв, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли ответные удары по позициям исламистов на северо-западе Хамы.

«Исламское государство»1: подозревается в совершении вылазки в населенном пункте Аль-Кибар в Дейр-эз-Зоре.

Курдские вооруженные группировки: возобновили аресты гражданских лиц в Ракке; спровоцировали новые столкновения с союзниками Турции на севере Хасаки.

ВС Турции и протурецкие силы: задержали мужчину недалеко от города Джандарис в Африне по подозрению в сотрудничестве с курдскими боевиками; перебросили новую партию военной техники к сирийско-турецкой границе.

Соединенные Штаты: патрулируют район города Абу-Хаммам в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Алеппо

Информационное агентство Al Nour сообщает о том, что протурецкие бойцы обследовали местность на севере провинции в попытке обнаружить подпольные ячейки Отрядов народной самообороны (YPG). В ходе обысков по подозрению в сотрудничестве с курдскими боевиками был арестован мужчина, проживающий в деревне Ашкан западнее города Джандарис. Как известно, радикалы курдских бандгрупп неоднократно совершали вылазки в зонах контроля поддерживаемых Анкарой формирований, которые нередко приводили к жертвам среди мирного населения.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник в сети Twitter (DeirEzzor24) сообщает о том, что на оккупированной «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) территории произошла очередная вылазка неизвестных. Группа радикалов организовала нападение на один из блокпостов курдских боевиков в населенном пункте Аль-Кибар на северо-западе от административного центра провинции. Предполагается, что налетчики принадлежат к числу террористов «Исламского государства», действующих в составе подпольных групп.

Между тем американский военный конвой был замечен в районе города Абу-Хаммам к юго-востоку от Меядина. По данным Twitter-канала (huseyinbozan), военнослужащие США патрулируют территорию населенного пункта с целью выявления «спящих ячеек» ИГ1.

Провинция Ракка

Агентство новостей Al Nour сообщает о том, что в Ракке возобновились незаконные аресты гражданских лиц. Молодой человек был задержан на одном из контрольно-пропускных пунктов «Демократических сил Сирии» (SDF), расположенном недалеко от деревни Аль-Хиша к северу от административного центра провинции. Кроме того, курдские радикалы конфисковали мотоцикл взятого под стражу сирийца. Необоснованные аресты, а также притеснения со стороны самопровозглашенной курдской администрации приводят к тому, что многие жители занимаемых SDF районов стремятся перебраться в зону контроля Сирийской арабской армии (САА). Так, восемь человек бежали из лагеря для беженцев в районе населенного пункта Аль-Махмуди на западе провинции.

Провинция Хама

На северо-западе региона вновь вспыхнули столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и джихадистами вооруженной оппозиции. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (ufuk_sy), артиллерийским обстрелам правительственных войск подверглись опорные пункты боевиков террористического объединения «Тахрир аш-Шам», возглавляемого «Джебхат ан-Нусрой»1***, в районе города Тель-Васыт. Напомним, новый вооруженный конфликт на границах «Большого Идлиба» был спровоцирован боевиками, которые открыли огонь по лагерю сирийских военных в районе Джурина.

Провинция Хасака

На северо-западе региона вновь активизировались боестолкновения на линии соприкосновения курдских бандформирований и протурецких сил. Согласно сведениям информационного портала Al Nour, курдские радикалы нанесли удары по позициям союзников Турции в районе населенных пунктов Тель аль-Вард, Ар-Рубайят и Абу-Расин, что привело к частичному разрушению ряда жилых домов.

С целью предупредить новые вылазки со стороны Рабочей партии Курдистана (РПК) или союзных ей группировок, в этот район была переброшена колонна с военной техникой ВС Турции, состоящая из восьми бронированных автомобилей и 22 пикапов, оснащенных крупнокалиберными пулеметами. Отмечается, что конвой прибыл через пограничный переход Ас-Суккария и направился в сторону деревни Давудия.

Между тем в южной части Хасаки детонировало СВУ, которое было заложено у опорного пункта «Демократических сил Сирии» (SDF). Детонация бомбы произошла вблизи города Меркада, в результате чего был ранен один из курдских радикалов.

1 Организация запрещена на территории РФ.