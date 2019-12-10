Турция заключает незаконные сделки с террористами ПНС Ливии, запугивая ЕС мигрантами

Москва, 10 декабря. Европейский союз проигнорирует возмущения Греции и позволит Турции и террористам так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии провернуть свою сделку по бурению природного газа, считает заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара вместе с поддерживаемым Западом ПНС Ливии, которое связано с террористами, могут провести разведывательные операции в Средиземном море после заключения соглашения о морских границах. Как считают в Анкаре, соглашение позволит защитить права Турции в регионе, однако это полностью ущемляет права Греции, которая не собирается закрывать глаза на незаконные действия.

Кошкин, комментируя заявление Эрдогана, отметил, что Евросоюз не особо жаждет связываться с турецким президентом. Он объяснил это страхом перед Анкарой, которая, например, несмотря на угрозы санкций, купила у России ЗРК С-400, просится в ЕС, но не принимает участие в учениях.

Эксперт напомнил, что армия Турции считается второй в НАТО и разговаривать с ней свысока, несмотря на то, что ЕС заявляет о пересмотре ее участия в альянсе, не так просто.

«Дело в том, что они решают вопросы на Ближнем Востоке, и в такой ситуации ЕС надо выстраивать с Турцией отношения корректно. Эрдоган держит все государства ЕС в условиях, когда он говорит: «Я открою границы, и вы захлебнетесь в этих мигрантах». И неясно, кто на кого еще влияет», — сказал политолог в беседе с «ПолитЭкспертом».

Со стороны ЕС не последует никаких действий, так как отношения между Брюсселем и Анкарой уже перегружены, в том числе сирийским кризисом и столкновением интересов в НАТО. При этом, как считает эксперт, многие европейские станы понимают неправомерность действий Турции, но, даже несмотря на это, поддержат Анкару, а не Афины. ЕС пойдет на уступки Эрдогану, который может надавить на объединение по многим другим направлениям.

Сделка между террористами ПНС Ливии и Турцией была заключена в конце ноября. Несмотря на то, что условия не были озвучены, понятно, что документ нарушает нормы международного права и не имеет юридической силы. Единственное законное правительство Ливии находится в Тобруке.