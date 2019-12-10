Тимошенко раскритиковала итоги саммита «нормандской четверки»

Киев, 10 декабря. Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко подвергла критике итоги саммита «нормандской четверки», а также призвала президента Украины Владимира Зеленского разъяснить обществу легитимизацию «формулы Штаймайера».

«Вызывает беспокойство, что впервые в истории работы «нормандского формата» на уровне президента Украины легитимирована «формула Штайнмайера», которая становится основой для дальнейших действий», — написала Тимошенко на своей странице в Facebook.

Кроме того, лидер «Батькивщины» выразила возмущение в связи с тем, что в официальном коммюнике по итогам саммита «нормандской четверки» содержался пункт о стремлении Киева предоставить особый статус отдельным территориям Донбасса на постоянной основе.Тимошенко также добавила, что Зеленский должен провести «откровенный разговор» с украинским обществом и разъяснить результаты саммита «нормандской четверки» в Париже.

«Только имея конкретное объяснение этих пунктов, можно прогнозировать последствия этого раунда переговоров для Украины», — подчеркнула политик.

9 декабря в Париже состоялся саммит в «нормандском формате» с участием лидеров России, Франции, Германии и Украины. Главной темой встречи стало урегулирование гражданской войны на Украине.

Напомним, в апреле 2014 года украинские власти начали военную операцию против жителей Донбасса, которые провозгласили независимость региона после государственного переворота в Киеве. По данным ООН, с начала гражданской войны на Украине погибли более 14 тысяч человек, еще 23,5 тысячи получили ранения.

В начале октября 2019 года участники контактной группы согласовали «формулу Штайнмайера», которая предполагает принятие закона об особом статусе Донбасса. «Формула Штайнмайера» предполагает проведение выборов на неподконтрольных Киеву территориях Луганской и Донецкой областей, а также вступление в силу закона об особом порядке местного самоуправления на временной основе в день выборов и на постоянной основе после опубликования отчета ОБСЕ об итогах этих выборов.