Эксперт поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Бенфикой»

Москва, 10 декабря. Бывший футболист и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов в разговоре с Федеральным агентством новостей оценил шансы петербуржцев в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с португальской «Бенфикой».

«Конечно, встреча с «Бенфикой» будет очень тяжелой: они играют дома и предельно мотивированы. Поэтому, если обычно мы говорим о том, что «Зенит» — фаворит встречи или имеет примерно равные шансы, в данном случае говорить о предматчевых раскладах сложно», — объяснил собеседник ФАН.

Он отметил, что для российской команды важно не только завершить год на хорошей ноте, но и обеспечить себе выход в следующий тур.

По мнению Стрепетова, «Зениту» нужно сконцентрироваться на своем матче.

«Я думаю, не стоит ориентироваться на результат параллельного матча, в котором будут играть «Лион» и «Лейпциг». Нужно отталкиваться от своей игры и добиваться результата в ней. Тем более, что «Зенит» показал, что находится в хорошем состоянии, последние пять матчей во всех турнирах команда выиграла», — подчеркнул эксперт.

Встреча «Бенфика» — «Зенит» состоится во вторник, 10 декабря. Матч начнется в 23.00 по московскому времени.

Ранее сине-бело-голубые победили столичный «Спартак» в домашнем матче 18-го тура чемпионата России по футболу со счетом 1:0.