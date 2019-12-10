Симоньян доказала американскому конгрессмену, что свобода слова в США не работает

Москва, 10 декабря. Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян поймала на лжи конгрессмена США от Демократической партии Тома Малиновски, который заявил, что СМИ-иноагенты в Штатах свободно работают наравне со всеми остальными.

Выступая в эфире радиостанции «Голос Америки», конгрессмен выразил возмущение в связи с «несимметричностью» законов об иностранных агентах в США и России. По его словам, СМИ-иноагенты в США якобы могут работать совершенно свободно. В качестве примера Малиновски привел RT, который имеет возможность вещать даже из Конгресса и чьи репортажи ретранслируют другие телеканалы, пишет SM-News.

Симоньян в ответ напомнила парламентарию, что после того, как RT был вынужден под давлением американских властей зарегистрироваться в качестве иностранного агента, журналистам телеканала запретили появляться в Капитолии.

«Американским конгрессменам не нравится наш закон об иноагентах. На самом деле RT лишили аккредитации в конгрессе США в 2017 году — именно после того, как признали иноагентом», — пишет она в Facebook.

Напомним, что так называемый закон об иностранных агентах был принят Госдумой в 13 июля 2012 года в ответ на аналогичный закон, действующий в США. Данный нормативный акт обязывает все НКО, занимающиеся политической деятельностью и получающие финансирование из-за рубежа, регистрироваться в Минюсте в качестве иностранного агента. Свой статус они должны указывать во всех публикациях и в Интернете.

В 2017 году был принят закон, позволяющий признавать иноагентами средства массовой информации, если те имеют зарубежный источник финансирования. А в ноябре этого парламент принял закон, согласно которому «иностранным агентом» признаются иностранные граждане и организации, сотрудничающие со СМИ, которые имеют аналогичный статус.