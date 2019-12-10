Израильский спецагент в штабе Навального обеспечит блогера отдыхом на Мертвом море

Писатель и публицист Дмитрий Пучков (Гоблин) уверен, что сотрудники скандального блогера Алексея Навального зачастую являются проводниками западного влияния внутри РФ.

В ноябре стало известно, что петербургский штаб неудавшегося политика и «профессионального борца с режимом» Навального возглавил новый координатор — Ирина Фатьянова, известная не только активной жизненной позицией, но и работой на израильские спецслужбы. С 2000 до 2010 годы она трудилась в Израильском культурном центре при посольстве Израиля в России, расположенном в Новосибирске. К слову, организация подчинена канцелярии премьер-министра Израиля.

Дело в том, что израильский культурный центр, как и ему подобные учреждения на территории Восточной Европы, подчиняется организации «Натив», которая в свою очередь является спецслужбой правительства Израиля. Официальная цель организации — укрепление связей с диаспорой в странах Восточной Европы. Во времена же Советского Союза сотрудники «Натива» занимались разведывательной деятельностью и пропагандой в пользу Израиля в Восточной Европе. В их обязанности также входила вербовка евреев и организация их переезда, в том числе незаконного, на историческую родину.

С 2009 года Фатьянова активно сотрудничала с «Нативом», о чем красноречиво говорит частое появление ее фамилии и должности на страницах сайта организации. Иными словами, Ирина Фатьянова долгие годы работала с израильскими спецслужбами, и, несмотря на кажущуюся безобидность ее деятельности — работу с детьми, у девушки имеются большие связи и богатый опыт. А умение находить общий язык со школьниками 12–17 лет — идеальная строчка в резюме для работы в штабе Навального.

Комментируя ситуацию, известный российский писатель, публицист и видеоблогер Дмитрий Пучков (Гоблин) в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что назначению Фатьяновой главой штаба Навального в Санкт-Петербурге удивляться совсем не стоит, так как «граждане, которые работают на Навального, всегда вытаращенными глазами смотрели на Запад».

«Это правда — да, они являются проводниками западного влияния внутри России, они обслуживают интересы зарубежных государств: как США, так и Израиля. Тут нечему удивляться, у него других просто нет, я никогда не слышал, чтобы в штабах Навального трудились какие-нибудь патриоты России. Я такого не слышал никогда, их там не может быть по определению и соответственно их там нет», — пояснил Дмитрий Пучков.

К слову, Фатьянова уже познакомилась с работой несистемной оппозиции в РФ во время своей летней попытки баллотироваться в муниципальные депутаты МО Смольнинское. Во время борьбы за власть кандидату было отказано в регистрации из-за брака в подписных листах, после чего Фатьянова вышла на уличные митинги вместе с навальнистами.

«Да им не надо в депутаты, у них другая задача — изобразить, что ты идешь в депутаты и умышленно подделать подписи. Это нужно, чтобы с подписями их до выборов не допустили, а из этого уже можно раскручивать истерику, что выборы фальсифицированы и надо выводить людей на улицы. То есть они прекрасно понимают, что законным путем обычного голосования им ничего не светит, за ними нет такого электората и задача одна — организовать протесты. Вот цели преследуются только такие и ничего другого там нет и быть не может», — продолжает собеседник ФАН.

А само включение в штатное расписание оппозиционеров известного человека, связанного с израильской разведкой выглядит как попытка спасти карьеру Навального. За свою жизнь революционер Навальный заключал союзы с представителями различных течений — от националистов до коммунистов, поэтому появление в списке Израиля вполне закономерно. И если Алексей покажет себя с наилучшей стороны, то вскоре сможет расширить географию своих путешествий курортами Иерусалима и Тель-Авива.

«Да, в Израиле хорошие курорты. Там Мертвое море, полезно съездить, полежать в соленой воде, намазаться целебными солями, и я думаю, что здоровью Алексея это пойдет только на пользу. Масса народу внутри России и за рубежом «готова» поддержать его деньгами, чтобы он был здоровый, красивый, розовый и свободномыслящий», — заключил Дмитрий Пучков.

Напомним, ФБК Навального был признан иностранным агентом 9 октября из-за обнаруженных источников финансирования за рубежом. Тем не менее директорат организации отрицает поступление средств иностранного происхождения, уверяя, что ФБК существует исключительно на пожертвования соотечественников.