Финалы конкурсов «Краса Вселенной» и «Улыбка Вселенная» пройдут в Москве в январе

Москва, 10 декабря. Финалы двух международных конкурсов красоты — «Краса Вселенной 2020» и «Улыбка Вселенная 2020» — пройдут 19 января в Москве в бизнес-отеле «Radisson Славянская».

Члены жюри оценят не только внешние данные, но и творческие способности конкурсанток.

В рамках события пройдет презентация картин продюсера конкурсов Леонида Хромова. Среди них будет представлена работа «Поиск», стартовая стоимость которой, по оценкам ее автора и некоторых представителей бизнес-сообщества, составляет 100 миллионов долларов. Секрет высокой цены произведения также будет раскрыт на мероприятии.

«Улыбка Вселенная» — это международный проект, в котором принимают участие молодые мамы. Как утверждают организаторы, в отборочных турах конкурса участвуют представительницы из более чем 30 стран мира и практически со всех континентов.

«Краса Вселенной» — международный конкурс для незамужних девушек в возрасте от 18 до 30 лет, в котором нет традиционного для подобных «соревнований» выхода в купальниках. Организаторы проекта решили сосредоточится на творческой составляющей возможностей участниц.

Действующей обладательницей титула «Краса Вселенной 2019» является профессиональная модель Дидар Атмаджа из Казахстана, а звание «Улыбка Вселенная 2019» имеет молодая мама Елена Станиславская из России.