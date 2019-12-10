Слуцкий не планирует возвращаться в РПЛ

Москва, 10 декабря. Известный футбольный тренер Леонид Слуцкий на данный момент не рассматривает предложения от российских клубов, сообщил источник Федерального агентства новостей.

По его словам, 48-летний специалист не планирует возвращаться в РПЛ, а хочет продолжить карьеру в зарубежном клубе. Слуцкий пока не приступил к поискам, однако намерен начать работу до старта следующего сезона. На данный момент у него есть варианты как в РПЛ, так и за рубежом, однако со стороны иностранных клубов в данный момент нет конкретики.

Известно, что российский тренер входит в число возможных сменщиков Леонарду Жардима в «Монако», однако последние результаты под руководством португальца дают ему шансы продолжить работу. Кроме того, у Слуцкого может появиться предложение со стороны «Спартака» и ЦСКА, однако пока в московских клубах не идет речи и возможных перестановках на тренерских мостиках.

Ранее к тренеру также присматривалось «Динамо», однако на тот момент специалист продолжал работу в «Витессе».

Летом 2017 года Слуцкий после ухода из ЦСКА возглавил английский «Халл». Однако в уже в декабре того года контракт с тренером был расторгнут. Следующим клубом россиянина стал голландский «Витесс», к работе в котором он приступил летом прошлого года.

Первый сезон под руководством бывшего наставника ЦСКА клуб из Арнема завершил на пятом месте, однако не смог пробиться в Лигу Европы. В ноябре текущего года Слуцкий подал в отставку после пяти поражений его команды подряд — до неудачной серии его подопечные шли в лидирующей группе.