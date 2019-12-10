В мюнхенской клинике «Гроссхадерн» во вторник скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Его современники в беседе с Федеральным агентством новостей отметили, что вместе с ним ушла целая эпоха. Они поблагодарили Лужкова за поддержку Крыма в украинские времена.

Экс-генерал ФСБ Александр Михайлов, член организации «Сильная Россия», назвал ушедшего Лужкова жестким и хватким.

«Он умело маневрировал, активно вошел в политику, был сильным градоначальником, — поделился он своим мнением с ФАН. — В то время Москва выживала в сложных условиях после 1990 года. Лужков — человек-история, с которым связаны самые тяжелые времена и самые лучшие времена, с точки зрения развития города».

По словам собеседника агентства, в какое-то время при Лужкове рост города приостановился, но в политике он все равно остается крупной личностью, «которая сегодня ушла из жизни, но записана в истории».

Писатель Сергей Лукьяненко узнал о смерти Лужкова от корреспондента ФАН.

«Вы даже меня как-то немножко ошарашили… — признался автор. — Это был человек, действительно, очень интересный, своеобразный, заметный в политическом плане. Для меня он в первую очередь не только мэр столичного города, а еще и человек, который заботился о соотечественниках в других местах. Всем известна его поддержка Севастополя и Крыма и его негативное отношение к тому, что Крым был отделен от России. Так что этот человек отстаивал российские интересы даже вне своих рамок должности мэра».

Лукьяненко вспомнил о том, как москвичи иронизировали над любовью Лужкова к пчеловодству, но в то же время относились к нему очень по-человечески, живо и позитивно.

«Очень жаль, очень печально, — прокомментировал печальную новость писатель в разговоре с ФАН. — Из тех годов, когда Юрий Лужков был у власти и занимался политикой, он был, наверно, одной из самых симпатичных фигур политического поля».

Капитан первого ранга Василий Дандыкин лично приезжал с Лужковым в Севастополь в 90-е годы. По его воспоминаниям, это были очень трудные годы.

«Он для меня был настоящим патриотом Отечества, флота», — подчеркнул член организации «Сильная Россия».

Благодаря Лужкову был сохранен ракетный крейсер «Москва», который в то время уже загибался. Только его вмешательство позволило отремонтировать крейсер и вернуть в боевой строй. «Москва» до сей поры остается флагманом Черноморского флота. Кроме того, стараниями Лужкова каждая префектура Москвы взяла на содержание один из кораблей 30-й дивизии. Капитан вспоминает о катастрофическом положении военных моряков в те времена, до раздела флота.

«Лужков много сделал для того, чтобы сохранить единство флота», — убежден Дандыкин.

Он напомнил, что по инициативе политика моряки получили квартиры в целом квартале, который сейчас называют севастопольскими «Лужниками». В том же микрорайоне построили детсад и самую современную в городе школу: ничего лучше до возвращения Севастополя в состав России Украина так и не построила.

«Он как мог отстаивал принадлежность Крыма к России, за что был объявлен Украиной персоной нон-грата, — вспомнил собеседник ФАН. — Известен случай, когда его не пускали в Севастополь, задержали в аэропорту в Симферополе. Мне, как человеку военному, было приятно наблюдать такое сыновье отношение к морякам Черноморского флота. Благодаря ему образовался филиал университета — все, чтобы севастопольские мальчишки и девчонки не отрывались от России. Так что это его несомненный вклад в будущую Крымскую весну и в то, что начиналась она в Севастополе».

Дандыкин не исключил того, что Лужков может быть внесен в списки почетных граждан Севастополя. Сенатор Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков намерен обратиться с инициативой назвать одну из новых улиц на полуострове в честь ушедшего из жизни политика.

«Для крымчан Юрий Михайлович был очень уважаемым человеком. Для нас это большая потеря, — сказал Цеков в разговоре с ФАН. — Он очень много нам помогал, причем в самые сложные годы».

По предварительной информации, Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище Москвы.