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Хазанов рассказал, как Лужков помог ему в карьере артиста

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Хазанов рассказал, как Лужков помог ему в карьере артиста

Москва, 10 декабря. Известный российский комик Геннадий Хазанов признался, что он глубоко потрясен смертью бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.

«Если честно, я сейчас нахожусь в большом потрясении. У меня создавалось впечатление, что, несмотря на солидный возраст, Юрия Михайловича впереди ждет долгая дорога. Столько от него исходило любви к жизни, оптимизма, желания проживать каждый день», — рассказал он порталу Nation News.

Хазанов также добавил, что Лужков в свое время помог ему построить карьеру. Именно благодаря экс-мэру комедиант в 1997 году смог стать руководителем Театра эстрады.

Бывший мэр Москвы скончался во вторник на 84-м году жизни. Он не смог перенести операцию на сердце, которую проводили в Германии. Президент РФ Владимир Путин уже выразил свои соболезнования, направив близким Лужкова телеграмму.

Как сообщили Федеральному агентству новостей, тело политика будет доставлено из Мюнхена в Москву вечерним рейсом «Аэрофлота». Глава авиакомпании лично проследит за отправкой, а встречать гроб будет вдова Лужкова — Елена Батурина.

Напомним, что Юрий Лужков был вторым мэром Москвы. Он руководил российской столицей с 1992 по 2010 годы. За время его правления город сильно разросся и превратился в мощный экономический центр. Активно развивалась транспортная инфраструктура. Именно при Лужкове было построено Третье транспортное кольцо. В связи с этим политика часто характеризовали как «крепкого хозяйственника».

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Источник: Nation News
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