Москва, 10 декабря. Россия не должна допустить очередного витка разграбления сирийских нефтегазовых месторождений со стороны других государств и радикальных группировок. Об этом заявил доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев.

Ранее Федеральное агентство новостей выпустило третий материал из серии публикаций, посвященной Сирии, в котором рассказывалось о борьбе россиян с терроризмом в Сирийской Арабской Республике. Один из собеседников ФАН, сириец Али, по принуждению воевал на стороне боевиков против правительственных сил САР. Он рассказал, что командиры группировок запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1 сидели в больших городах — Ракке и Дейр-эз-Зоре — и кроме газовых и нефтяных объектов в провинции Хомс их ничего не интересовало. Боевики, по его словам, наживались на разграблении месторождений.

«Они (командиры боевиков. — Прим. ред.) не были озабочены ничем, кроме нефти и газа. В городе что продашь? Ничего! Большую часть бойцов они отсылали охранять месторождения и только малую часть — на охрану блокпостов и населенных пунктов», — сказал Али.

Однако с приходом русских в регион ситуация стала меняться: в 2017 году месторождения Хомса были зачищены от террористов и возвращены народу Сирии. Освобождение объектов нефтедобычи позволило местным властям получить средства на восстановление электроснабжения в большинстве городов и населенных пунктов. Жители региона до сих пор с благодарностью вспоминают антитеррористическую операцию армии САР и России в 2017 году.

Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев отметил, что спасение нефтегазовых полей в Хомсе позволило дать старт восстановлению сирийской экономики.

«Понятно, что сами по себе нефтегазовые ресурсы позволяют быстрее восстанавливать экономику страны. От газа можно быстрее получить прибыль, и его добывать намного экономичнее, чем нефть, к примеру. И то, что сирийцы завладели газом — это позволило решить много вопросов», — сказал эксперт в комментарии Nation News.

По словам Перенджиева, Россия не должна допустить очередного витка грабежей нефти в Сирии со стороны других стран и радикальных группировок. Сейчас разграблением сирийских нефтяных месторождений занимаются США и поддерживаемые ими курдские бандформирования. Политолог подчеркнул, что все эти объекты должны перейти под контроль официального Дамаска.

«Нужно забирать эти источники у курдов и американцев. И понятно, что вся эта деятельность должна быть под контролем сирийского правительства», — отметил Александр Перенджиев.

Эксперт уверен, что в отношении США необходимо принять срочные меры.

В предыдущей части расследования ФАН «MADE IN USA: Как США помогают «Исламскому государству» были представлены свидетельские показания, которые доказывают, что США не боролись с терроризмом в Сирии, а участвовали в создании, поддержке и финансировании террористической организации. Один из собеседников издания выразил уверенность, что в 2017 году в Заевфратье террористы ИГ1 «свои жизни на нефть поменяли: просто передали нефтяные поля курдам и американцам».

Кроме того, во время расследования журналисты ФАН выяснили, что сотрудник «Новой газеты» Денис Коротков связан с боевиками «Исламского государства». Бывший сторонник террористической организации рассказал корреспондентам агентства, что контактировал с ним, когда занимался пропагандой для террористов.

1 Организация запрещена на территории РФ.