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Сбербанк может ввести услугу рефинансирования ипотеки в 2020 году

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Сбербанк может ввести услугу рефинансирования ипотеки в 2020 годуМосква, 10 декабря. Сбербанк намерен запустить программу рефинансирования ипотеки, которую ранее банк выдал своим клиентам. Об этом заявил глава Сбербанк Герман Греф.

По его словам, данная услуга может стать доступной для клиентов банка в 2020 году. Он также добавил, что в настоящее время на российском ипотечном рынке сохранятся стабильная ситуация. Греф подчеркнул, что в России фиксируется рост спроса на ипотечные кредиты, а также продолжает увеличиваться объем этого рынка.

«Мне кажется, что сейчас наступает «золотое время» для ипотеки, ставки падают, инфляция падает. Это большое благо для людей, возможность приобрести квартиру», — сказал глава Сбербанка.

Ранее глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ипотечный сегмент кредитования развивается очень активно. По итогам 2019 года рынок ипотечного кредитования увеличился на 20%. Она также добавила, что ипотечные ставки будут снижаться вслед за уменьшением инфляции. Глава ЦБ отметила, что ставка ипотечного кредита в России может опуститься до 7% при сохранении инфляции на уровне в 4%.

25 октября Центральный банк России снизил ключевую ставку до 6,5% годовых. С начала 2019 года данный показатель был снижен 1,25 процентного пункта. Снижение ключевой ставки было обосновано замедлением инфляции.

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Источник: ТАСС
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