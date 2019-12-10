Синоптики рассказали, когда москвичи увидят снег на улицах города

Москва, 10 декабря. Появлению постоянного снежного покрова в Москве препятствует повышенный температурный фон. По словам синоптиков, он превышает показатель климатической нормы более чем на четыре градуса.

«Исходя из имеющихся «теплых» прогнозов на оставшуюся часть декабря, можно с большой долей уверенности говорить о том, что появление постоянного снежного покрова в Москве текущей зимой станет одним из самых поздних в истории, и состоится не ранее начала третьей декады декабря», — цитирует сообщение метеорологов РИАМО.

При этом синоптики напоминают, что были случаи, когда снег ложился только в преддверии Нового года. Например, в 2015 году долгожданная погода установилась только 26 декабря.

Напомним, что ранее постоянный снежный покров в столице России появлялся в конце ноября. Так, в прошлом году это произошло 23 ноября, а в 2017 году — 29 ноября.