Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Синоптики рассказали, когда москвичи увидят снег на улицах города

317
0 Оставить комментарий

Синоптики рассказали, когда москвичи увидят снег на улицах города

Москва, 10 декабря. Появлению постоянного снежного покрова в Москве препятствует повышенный температурный фон. По словам синоптиков, он превышает показатель климатической нормы более чем на четыре градуса.

«Исходя из имеющихся «теплых» прогнозов на оставшуюся часть декабря, можно с большой долей уверенности говорить о том, что появление постоянного снежного покрова в Москве текущей зимой станет одним из самых поздних в истории, и состоится не ранее начала третьей декады декабря», — цитирует сообщение метеорологов РИАМО

При этом синоптики напоминают, что были случаи, когда снег ложился только в преддверии Нового года. Например, в 2015 году долгожданная погода установилась только 26 декабря.

Напомним, что ранее постоянный снежный покров в столице России появлялся в конце ноября. Так, в прошлом году это произошло 23 ноября, а в 2017 году — 29 ноября.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров