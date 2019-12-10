Героизм россиян в Сирии стал примером для армии САР, заявили в Совфеде

Москва, 10 декабря. Россияне, проявившие героизм в Сирии, стали примером для сирийской армии, заявил член Совета Федерации РФ Сергей Цеков.

По мнению сенатора, те качества, которые продемонстрировали россияне в ходе боев против террористов в Сирии, послужили примером для сирийских военных, в результате чего армия республики при поддержке России смогла развернуть полномасштабное наступление и освободить от террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в России) захваченные земли.

«Сирийцы увидели умение россиян воевать и выручать друг друга, в том числе и военнослужащих сирийской армии. Для сирийцев это огромный пример. Я думаю, что это мобилизует сирийскую армию, консолидирует и воспитывает ее в определенной мере», — сказал Цеков в беседе с изданием «Слово и дело».

Он добавил, что героизм и самопожертвование характерны для россиян. Такое поведение — результат воспитания соотечественников в духе патриотизма, считает член Совфеда.

«Патриотизм – это и служение родине, и всемерная защита своих товарищей, с которыми бок о бок воюешь, защита гражданского населения. Это характерно для нашего народа. Именно поэтому сейчас такой высокий уровень доверия и уважения к армии», — указал сенатор.

Кроме того, как считает парламентарий, эти качества определили успех военной помощи России для Сирии, и это понимают сами жители республики.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало масштабное расследование, посвященное Сирии.

Первая часть расследования посвящена связям беглого олигарха Михаила Ходорковского и журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с ИГ1. Выяснилось, что среди вещей боевиков был обнаружен номер телефона журналиста.

Вторая часть расследования рассказывает о деятельности США в Сирии, в том числе о их связях с боевиками «Исламского государства». Вашингтон отправляет в Сирии инструкторов для обучения боевиков, обеспечивает оружием в обмен на сирийскую нефть. ФАН удалось получить свидетельские показания, подтверждающие участие Вашингтона в создании, поддержке и финансировании ИГ.

Третий материал в серии публикаций рассказывает о деятельности россиян в Сирии, в частности, о прибытии первой группы российских специалистов на сирийскую авиабазу «Хмеймим» в конце сентября 2015 года. Приезд россиян, как считают сирийцы, быстро изменил ситуацию внутри государства. Отметим, Россия находится на территории САР по приглашению правительства сирийского лидера Башара Асада.

1 Организация запрещена на территории РФ.