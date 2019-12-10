Пострадавшие прокомментировали решение суда по теракту в петербургском метро

3 апреля 2017 года весь мир потрясла новость о теракте в петербургском метро — между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» был подорван поезд, в результате чего погибло 16 человек, 103 пассажира получили ранения. В тот же день еще одно самодельное взрывное устройство нашли на станции «Площадь Восстания». Привести его в действие террористы не успели — оно было оперативно обезврежено сотрудниками правоохранительных органов.

Сегодня, 10 декабря, Военный суд в Петербурге признал виновным в деле о теракте в метро 29-летнего Аброра Азимова и приговорил его к пожизненному заключению в колонии особого режима. Остальные участники теракта получили от 19 до 28 лет лишения свободы.

Ни один осужденный не признал своей вины.

Разные мнения по поводу решения суда и у пострадавших в теракте. В большинстве своем они не согласны с определенными для преступников сроками лишения свободы и хотели бы их увеличить до пожизненных. Некоторые сомневаются в том, что были задержаны настоящие организаторы теракта.

«Я не согласна с этим решением, но не хочу заниматься процессом оспаривания. Конечно, я не уверена, что такой срок может повлиять на людей так, чтобы они начали мыслить иначе, хоть условия в тюрьмах наверняка не сладкие, как я могу подозревать. Трудно быть уверенными в том, что после их выхода из мест лишения свободы они не сделают то же самое. Вообще я против смертной казни, но не отказалась бы от пожизненного срока для этих людей», — заявила пострадавшая Марина Кочунова.

«Не хочу комментировать продолжительность тюремных сроков. У меня очень большие вопросы к доказательной базе», — ответила на вопрос от Федерального агентства новостей Александра Шнайдрук, автор петиции по сбору средств для пострадавших в теракте.

Напомним, что генпрокуратура изначально требовала для одиннадцати причастных к теракту четыре пожизненных срока заключения, а также от 20 до 28 лет колонии. Но пожизненно лишили свободы только Аброра Азимова как главного зачинщика преступления.