Глава МИД Сирии получил от посла Алжира верительные грамоты

Дамаск, 10 декабря. Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем встретился с новым послом Алжира Хасаном Тухами. Об этом сообщили арабские СМИ.

Переговоры дипломатов прошли во вторник. Во время встречи глава сирийского ведомства получил от посла североафриканской страны верительные грамоты.

«Состоялась дискуссия о двусторонних отношениях между двумя странами и путях расширения сотрудничества в различных областях», — рассказали журналисты.

Ранее заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Мекдад принял посла Непала в Египте и исполняющего обязанности главы дипломатической миссии в Сирии Прасада Ариэля. В ходе встречи они обсудили пути укрепления двусторонних отношений между двумя дружественными странами во всех областях.

В Сирии в 2011 году начался вооруженный конфликт. Правительственные войска освободили практически всю территорию государства от контроля незаконных вооруженных бандформирований, страна начала восстанавливать инфраструктуру.

ВС России в настоящее время проводят патрулирование территории севера страны в рамках заключенного 22 октября в Сочи меморандума о взаимопонимании.