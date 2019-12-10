В Киеве осудили Порошенко за сдачу национальных интересов Украины

Экс-президент Украины Петр Порошенко поступился национальными интересами страны, подписав Минские соглашения в 2014 году. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил глава Украинской академии политических наук Николай Михальченко, комментируя прошедший в Париже саммит в «нормандском формате».

Михальченко констатировал, что российская сторона требует строгого выполнения буквы «Минска-2».

«В своих ответах российский президент Владимир Путин показал, что будет цепляться за букву Минских соглашений», — указал украинский политолог.

Однако сам текст Минских соглашений содержит ряд неудобных для Киева условий, подчеркнул эксперт.

«Например, предыдущий президент Украины Петр Порошенко подписал текст, где написано, что выборы в Донбассе проводятся в условиях оккупации. Только после проведения выборов происходит отвод войск и передача контроля над границей украинским соединениям. Безусловно, тут Порошенко совершил большую ошибку, и все мифы про него как про великого политика распадаются», — убежден собеседник ФАН.

Действия Порошенко достойны всяческого осуждения и являются преступными, считают на Украине.

«Если бы действующий президент Владимир Зеленский захотел, он бы мог бы использовать против Порошенко какие-то меры наказания. Поведение Порошенко фактически копия поведения Филиппа Петена во время Второй мировой войны, когда он сдавал интересы Франции. Так же и Порошенко сдал интересы Украины, — сравнил Михальченко. — Это какая-то трагикомедия: Порошенко сдал интересы Украины, а хочет сделать виновным за это Зеленского».

Зеленский же на этом саммите как раз защищал интересы Украины, убежден политолог.

«Успешно или нет — другой вопрос, но в основном он обозначил проблемы войны в Донбассе, — добавил украинский эксперт. — Безусловно, первый шаг на саммите был сделан. Будем ждать через четыре месяца других шагов».

Единственное, что беспокоит украинскую сторону — это то, что Россия будет до конца цепляться за текст Минских соглашений в том виде, который был подписан в 2014 году.

«Если ОБСЕ возьмет под контроль территорию ОРДЛО (Отдельных районов Донецкой и Луганской областей (название ДНР и ЛНР на Украине). — Прим. ФАН), то безусловно, Украине придется идти на выборы в условиях оккупации части Донбасса. Сейчас в Донбассе начнутся большие политические игры. Олигарх Ринат Ахметов попробует вернуть свое влияние на эту территорию. Сепаратисты (так на Украине называют жителей ДНР и ЛНР. — Прим. ФАН) будут играть в свою игру. И Россия, и Украина, и Европа будут играть на этих территориях. Нас ждут четыре месяца интересных политических игр на территории Украины», — поделился ожиданиями собеседник ФАН.

В целом же проведенный саммит в «нормандском формате» Михальченко оценивает позитивно.

«На Украине будет реализовываться стратегия маленьких шагов к нормализации ситуации. Нашему президенту на встрече удалось достигнуть договоренности об обмене пленными по формуле «всех на всех». Это серьезный шаг вперед», — уверен политолог.

Есть также небольшие подвижки и в экономической сфере, добавил эксперт. В частности, заложены основы для диалога в решении газовой проблемы между Россией и Украиной.

9 декабря в Париже прошел «нормандский саммит», встреча глав четырех государств — России, Украины, Германии и Франции. Стороны обсуждали перспективы урегулирования конфликта на Донбассе.