Путин призвал СПЧ оказать поддержку российскому спорту

Москва, 10 декабря. Совет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) должен обратить внимание на ситуацию в отечественном спорте и оказать необходимую поддержку по своему профилю. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин на заседании СПЧ.

«Кстати, хотел бы обратить внимание и на то, что происходит в сфере спорта, тоже хотел бы попросить о вашей поддержке», — призвал он участников заседания.

Путин подчеркнул, что в работе органа необходимо грамотно задействовать все полномочия и механизмы, которыми он обладает, а также сделать его предельно открытым.

По словам главы государства, СПЧ нужно поддерживать постоянный контакт со СМИ, чтобы обществу было известно о деятельности Совета, ее результатах, а также процессе его взаимодействия с органами власти и структурами гражданского общества.

Также президент обратил внимание, что СПЧ нужно более активно сотрудничать с Общественной палатой России, федеральными и региональными уполномоченными по правам человека, ребенка и по защите прав предпринимателей.

«Объединение усилий, особенно по вопросам, которые остро ставят сами люди, поможет ускорить их решение», — пояснил Путин.

Российский лидер отметил, что власти и профильные органы обязаны принять все необходимые меры, чтобы обеспечить доверие граждан институтам, которые созданы специально для эффективного отстаивания их прав и развития гражданского общества.

Напомним, 9 декабря стало известно, что представители исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) поддержали решение о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу организации.

В связи с этим WADA на четыре года отстранило РФ от участия в международных спортивных соревнованиях. Запрет распространяется на все международные состязания, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира. Российские спортсмены смогут принять участие в соревнованиях только в нейтральном статусе.