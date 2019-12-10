Париж парализован из-за массовых стычек участников протеста и полиции

В Париже в очередной раз проходит акция протеста против пенсионной реформы. Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) ведет репортаж из Парижа.

Сбор участников шествия начался заранее на площади Вобан позади Дома Инвалидов (VII округ Парижа). Протяженность маршрута движения составляет около трех километров, точка назначения — площадь Данфер-Рошро в XIV округе.

Перед началом шествия движение автомобильного и общественного транспорта в городе практически было парализовано. В Париже дежурило большое количество кордонов полиции. Банки закрыли свои отделения вдоль маршрута шествия. В акции были замечены ветераны спецназа, сотрудники парижских аэропортов, железнодорожники, медики, а также анархисты.

В начале обстановка на акции протеста была вполне мирная. Было слышно, как люди скандируют лозунги против пенсионной реформы и президента Франции Эммануэля Макрона. Школьники держали плакат «Забастовка блокада. Макрон уходи». Позже участники начали петь песни, а молодежь стала зажигать фаеры. В конце идущей колоны людей начал появляться дым.

Позже раздались хлопки и поднялся желтый дым. Вероятно, полиция применила газ. Шествие начало переходить в более активную фазу. Сотрудники полиции, находившиеся в специальном обмундировании, стали одевать защитные шлема. Стали отчетливо слышны звуки от рвущихся газовых гранат. Несмотря на это, колонна протестующих продолжила движение, скандируя лозунги против полицейских. Органы правопорядка попытались взять под контроль ситуацию. На площади у башни Монпарнас начались столкновения с полицией. Стали постоянно лететь в разные стороны газовые гранаты. Но все стихло, когда к протестующим подошли черные отряды.

Стоит обратить внимание, что участники акции оделись очень тепло. Многие были готовы к достаточно продолжительному шествию. В Париже была ясная погода, температура воздуха составляла +7 градусов.

Ранее всеобщая конференция труда Франции уже объявила, что такое положение сохранится как минимум до 10 декабря. Сообщалось, что в этот день снова будет проведено массовое шествие против пенсионной реформы. До этого акция участников протеста прошла 5 и 7 декабря. В эти дни собрались представители различных профсоюзов Франции и страна была фактически парализована. Корреспондент ФАН в своих репортажах освещал прошедшие забастовки.