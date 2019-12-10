Один из организаторов теракта в Петербурге получил пожизненный срок

Санкт-Петербург, 10 октября. Основной фигурант дела о теракте в петербургском метрополитене 29-летний уроженец Киргизии Аброр Азимов приговорен российским судом к пожизненному лишению свободы. Об этом во вторник сообщает Следственный комитет РФ.

«Приговором суда Аброру Азимову назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима, еще 10 фигурантов приговорены к срокам от 19 до 28 лет лишения свободы», — говорится в сообщении.

По информации ФСБ, Азимов участвовал в организации теракта и осуществлял подготовку смертника Акбаржона Джалилова. Дело против еще одного выходца из Киргизии — Сирожидина Мухтарова, а также против Бобиржона Махбубова выделено в отдельное производство. Оба фигуранта объявлены в международный розыск.

Следствие установило, что Мухтаров не позднее 2013 года создал в Сирии террористическую группировку, которая занималась подготовкой атак в разных странах, включая Россию.

Террорист-смертник Акбаржон Джалилов собрал три взрывных устройства и пронес их в петербургский метрополитен. Одна из бомб была размещена на станции «Площадь Восстания». Она должна была быть приведена в действие дистанционно, однако не сработала из-за дефекта в конструкции. Вторую бомбу Джалилов активировал сам, когда находился в вагоне поезда, находящегося между станциями «Сенная площадь» и «Технологический Институт-1». В результате взрыва погибли 15 человек, 67 получили ранения.

За сутки до теракта Джалилов передал своему сообщнику Мухаммадюсуфу Эрматову компоненты третьей бомбы. Эрматов вместе со своим братом Ибрагимом собрали СВУ, но сотрудники СК России и ФСБ успели выйти на террористов и предотвратили новую атаку.

Специалисты СК РФ провели уникальный следственный эксперимент, в ходе которого был изготовлен макет бомбы. Этот эксперимент опроверг заявления подсудимых о том, что они якобы не знали о своем участие в теракте, так как создание бомбы не могло остаться незамеченным для других жильцов дома.

В Следственном комитете добавили, что боевики во время подготовки преступления соблюдали строгую конспирацию. Они не пользовались в местах намеченного теракта средствами связи и старались избегать камер наблюдения. Тем не менее преступники оставили цифровой след, который смогли изучить правоохранители.