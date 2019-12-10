В посольстве РФ рассказали о колоссальном интересе к русской культуре в Молдавии

В Молдавии действуют сотни школ, где обучение проводится на русском языке. Около половины граждан страны говорят по-русски и читают русскоязычные СМИ. В интервью Федеральному агентству новостей руководитель Российского культурно-научного центра в Республике Молдова, первый секретарь посольства России Михаил Давыдов рассказал, как удается поддерживать русскую культуру в этой стране.

— Как вы оцениваете положение русской общины и русской культуры в Молдавии?

— Русская культура остается одной из важных составляющих всего культурного пространства Молдавии. К нашей культуре здесь сохраняется большой, я бы даже сказал, колоссальный интерес. Причем, у самых разных слоев населения многонациональной Молдавии, независимо от возраста и того, какой язык является родным. По разным оценкам, около половины населения республики предпочитает смотреть русскоязычное телевидение, заходить в Рунет, продолжает читать книги, газеты и журналы на русском языке.

В стране действуют порядка 250 школ с русским языком обучения. Вместе с этим русскоязычная молодежь ощущает нехватку русских групп в молдавских высших учебных заведениях, количество которых перманентно сокращается.

К сожалению, на ситуацию с русскоязычным образованием прямое влияние оказывает постоянно ухудшающаяся демографическая обстановка. В Молдавии от систематического недобора учащихся страдают многие школы и абсолютное большинство вузов.

— То есть можно сказать, что в Молдавии межнациональное согласие?

— Испокон веков на территории нынешней Молдавии мирно сосуществовали десятки разных этносов и взаимообогащались различные культуры. Уверен, что этот опыт должен стать надежным фундаментом для сохранения межнационального согласия в республике и сегодня. По крайней мере, как представители Российской Федерации мы пропагандируем здесь исключительно принципы мирного и гармоничного сосуществования различных этнических и религиозных групп и видим в этом залог успешного развития и процветания современного общества и государства.

— Можно ли сказать, что пик отторжения всего, что связано с русской культурой и историей, в Молдавии пройден и теперь идет обратный процесс?

— Конечно, таких всплесков оголтелого национализма, какие имели место в 90-е годы, теперь нет. В Кишиневе улицы по-прежнему носят имена великих Пушкина и Гагарина. Самый центр столицы украшает пушкинский памятник, успешно работает Дом — музей поэта. Да, может быть, музей сегодня не в самом лучшем состоянии, но его помогают сохранить и посольство России в Молдавии, и наш центр, и присутствующие здесь российские компании. За последние 10 лет дважды проводились ремонтные работы кишиневского пушкинского музея и его филиала в селе Долна.

В ближайшем будущем по инициативе Владимира Путина, озвученной на недавнем совещании Совета по русскому языку при президенте России, кишиневскому музею Александра Пушкина будет оказана адресная российская помощь на осуществление ремонтных работ и благоустройство территории этого знакового для двух наших стран объекта культурного наследия.

— Какие направления вашей работы сегодня можно отнести к главным?

— Направления нашей работы четко определены в положении о представительствах Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничеству) за рубежом и в российско-молдавском межправительственном соглашении об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров. Россотрудничество ведет работу в Молдавии с конца 90-х годов, а Российский центр науки и культуры, являющийся представительством этого ведомства, недавно отметил свое десятилетие. Мы занимаемся популяризацией русской культуры и культуры других народов России, всячески способствуем сохранению и укреплению позиций русского языка и русского образовательного поля в Республике Молдова, налаживаем молодежное сотрудничество, поддерживаем соотечественников и реализуем проекты в сфере публичной дипломатии.

На практике это выражается в организации и проведении многочисленных мероприятий: форумов, конференций, круглых столов, тренингов, мастер-классов, фестивалей, выставок, различных музыкальных концертов — от классической музыки до эстрадной.

Местным литераторам мы совместно с посольством уже в шестой раз помогаем провести международный фестиваль «Пушкинская горка». На него съезжаются гости из самых разных стран, что способствует культурному взаимообогащающему обмену. При этом мы работаем и с государственными, и с общественными организациями. Так, фестиваль этого года состоялся при активном участии Ассоциации русских писателей Молдавии, Белорусского культурного центра и других творческих объединений.

Ежегодно мы проводим курсы повышения квалификации учителей, причем, как непосредственно в Молдавии, так и в России. Для учеников организовываем всевозможные олимпиады и конкурсы.

Кроме того, мы уполномочены проводить отбор абитуриентов, выпускников молдавских школ, на выделяемые Российской Федерацией бюджетные места для обучения в вузах. Ежегодно порядка 500 жителей Молдавии уезжают учиться в российские вузы, предварительно пройдя вступительные испытания в РЦНК в атмосфере доброжелательности и объективного оценивания знаний.

— При этом есть какие-то обязательные условия для тех, кто заканчивает вузы за счет российского бюджета?

— Насколько мне известно, каких-либо специфических условий для молдавских выпускников российских вузов на сегодняшний день не существует. Однако мы исходим из того, что Российская Федерация таким образом готовит квалифицированные кадры в первую очередь для экономики Республики Молдова. Другими словами, мы заинтересованы, чтобы молдавские ребята применяли полученные у нас знания именно на родине.

— Как вы оцениваете творческий потенциал местной русскоязычной интеллигенции?

— Уровень культуры в многонациональной Молдавии всегда был достаточно высоким. И сегодня местная творческая интеллигенция ни в чем не уступает российской. К носителям русской культуры здесь смело можно отнести многих проживающих в республике молдаван, украинцев, гагаузов, болгар, евреев и представителей других национальностей, предпочитающих использовать русский язык в качестве основного средства общения.

— Насколько активно вы работаете на территории Приднестровья? Нет ли противодействия молдавских властей в этом вопросе?

— Мы стараемся работать на всей территории Республики Молдова. Нашими надежными партнерами на протяжении многих лет выступают Приднестровский государственный университет и Союз русских общин Приднестровья, совместно с которыми мы реализуем многие наши проекты, включая круглые столы и вебинары, организуем выставки и лекции высококлассных специалистов из России. Представительство Россотрудничества не занимается политикой, наша созидательная деятельность абсолютно прозрачна и лежит исключительно в гуманитарной плоскости.