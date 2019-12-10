Лещенко назвал смерть Лужкова большой утратой для России

Москва, 10 декабря. Российский эстрадный певец Лев Лещенко назвал кончину бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова большой потерей для России.

Ранее стало известно, что Юрий Лужков скончался на 84-м году жизни в Мюнхене после кардиохирургической операции.

«Он был неким ориентиром порядочности, настоящий лидер отечества. Очень открытый в личном быту человек», — отметил Лещенко.

Певец также напомнил, что на протяжении 18 лет работал в должности мэра Москвы. По его словам, именно Лужков заложил тот фундамент для будущего развития столицы, передает «Ридус».

«Он заложил тот фундамент, на который сейчас опирается Москва», — добавил Лещенко.

С конца 70-х годов Юрий Лужков работал в Моссовете и Мосгорисполкоме. В 1992 году первый президент РФ Борис Ельцин назначил Лужкова мэром Москвы. Позднее Лужков трижды избирался главой города. В сентябре 2010 года Лужков был отправлен в отставку с должности мэра Москвы.

Бывший мэр российской столицы скончался 10 декабря мюнхенской клинике, где ранее перенес операцию на сердце. По предварительным данным, смерть наступила в результате анафилактического шока.

Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье Юрия Лужкова. Российский лидер направил телеграмму родственникам бывшего мэра Москвы. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, у Лужкова и Путина были очень теплые и конструктивные отношения.