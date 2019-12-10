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Названо место похорон Лужкова

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Названо место похорон Лужкова

Москва, 10 декабря. Бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, скончавшегося на 84-м году жизни, похоронят на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

Дата и время похорон еще уточняются.

«Лужков будет похоронен на Новодевичьем кладбище», — сообщили в мэрии Москвы в комментарии ТАСС.

Ранее стало известно, что Юрий Лужков умер в одной из больниц Мюнхена, где ему проводили операцию на сердце. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что Лужков был энергичным, жизнерадостным человеком, который возглавлял Москву в сложный для государства постсоветский период.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования семье Юрия Лужкова.

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Источник: ТАСС
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