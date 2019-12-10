Граждане Кении нашли в России сильного союзника

Череда громких арестов в Кении вызвала положительную реакцию среди местного населения. Уставшие от коррупционных скандалов и нищеты кенийцы ожидают прихода новой власти, и видят в России сильного союзника.

В первой декаде декабря в Кении задержали губернатора Найроби Майка Сонко. Его арестовали по подозрению в злоупотреблении властью. Он обвиняется в получении незаконных платежей и незаконном приобретении товаров на общую сумму 3,5 миллиона долларов США.

Арест Майка Сонко стал очередным этапом борьбы с коррупцией в стране. В июле этого года под суд попал министр финансов Кении Генри Ротич и ещё около тридцати его подчиненных. Они замешаны в финансовом скандале, связанным со строительством двух гидравлических плотин на западе страны. Расследование показало, что правительственные чиновники нарушили все правила закупок. В результате тендер первоначального контракта вырос на 170 миллионов долларов.

Как передает стрингер ФАН, заключение под стражу крупного политика вызвало только радость среди местных жителей. Многие кенийцы отмечают, что за время правления столичного главы экономика сильно просела.

«Очень дорогая жизнь в Кении, люди страдают. Основная проблема — это коррупция. Везде тут взяточничество. Правительство говорит, что оно с ним борется, но на самом деле это не так. Даже в рядах чиновников в правительстве оно есть. Так что в нашей стране, главная проблема — это коррупция. Правительство ничего не делает для того, чтобы решить эту проблему», - рассказал стрингеру гражданин Кении Самуэль Умма.

Сами кенийцы предполагают, что для развития их страны нужен сильный союзник, и Россия могла бы стать таким.

«Думаю, что Россия – хорошая страна. У них хорошо с экономикой! Там много чего есть по сравнению с Кенией! У Кении хорошие отношения с Россией, но, конечно, Россия впереди нас в сфере экономики и развития. Вопрос в том, как бы Россия могла помочь Кении. Думаю, они могли инвестировать в Кению, и с помощью этих инвестиций мы сможем создать новые рабочие места и получать налоги», - отметил в разговоре Самуэль Умма.

Отметим, что после своего избрания в конце 2017 года президент Кении Ухуру Кеньятта сделал борьбу с коррупцией приоритетом в своей стране. В течение нескольких десятилетий финансовые скандалы и злоупотребления неуклонно сотрясали Кению, процветающую страну в Восточной Африке.

В этом году на саммите «Россия-Африка» в Сочи президент РФ Владимир Путин встретился с кенийским коллегой. Российский лидер выразил уверенность, что эта встреча даст хороший импульс дальнейшему укреплению российско-кенийского взаимодействия.