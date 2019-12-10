Либеральные СМИ «под дудку Запада» обвиняют РФ в нарушении правил WADA

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) на четыре года отстранил российских спортсменов от участия в крупных международных соревнованиях, включая олимпиады и чемпионаты мира. Либеральные СМИ использовали это решение, чтобы в очередной раз вылить грязь и негатив на власти РФ. Публицисты Дмитрий «Гоблин» Пучков и Армен Гаспарян объяснили, для чего это делается.

Чему радуется «Эхо Москвы»

Как посчитало Федеральное агентство новостей, больше всего «радовалось» отстранению России от международных соревнований «Эхо Москвы». Вчера оно выпустило сразу 13 материалов, посвященных этой теме, и в каждом старательно ругало власти и спецслужбы РФ за произошедшее, утверждая, будто они заставляли российских спортсменов принимать допинг и производили какие-то махинации с их пробами.

«Читатель, ты веришь, что те, кто не стесняются делать все, описанное выше, постесняются подделывать допинг-тесты?» — спрашивает либеральное СМИ у своей аудитории. А выше оно приводит любимые россказни так называемых оппозиционеров о подделке результатов выборов, полицейском беспределе, коррупции и так далее.

Решение WADA «Эхо Москвы» назвало «нанесением решающего удара по российскому спорту».

«Думали, что прокатило с полонием (с Новичком, с Буком, с ихтамнетами, с хакерами, вагнеровцами и прочими гибридами), прокатит и с мельдонием (дюшесом Родченкова, подменой проб, подчисткой базы данных). И вдруг ― о-па! не сработало! В мировом спорте, в отличие от мировой политики, санкции работают четко, автоматически и болезненно. Тут ядерное оружие и территория не аргумент: из ООН Россию не выгонят, а с Олимпиады ― запросто», ― радуются авторы издания.

Мысль о том, что российские спортсмены и спортивные чиновники «доигрались», «Эхо» повторяет многократно.

Решение WADA «Эхо Москвы» считает справедливым. Оно не сомневается, что россияне производили какие-то махинации с допинг-тестами, и не ставит под сомнение объективность Всемирного антидопингового агентства, чье решение президент РФ и многие известные российские спортсмены назвали политизированным и противоречащим Олимпийской хартии.

Более того, «Эхо Москвы» надеется, что Россия не сможет оспорить свое отстранение от международных соревнований.

«Эхо Москвы» предлагает российским атлетам менять гражданство и выступать за другие страны.

Авторы блогов на сайте радиостанции заявляют, что не стоит жалеть русских спортсменов, даже если они никогда в жизни не принимали допинг.

Все произошло из-за «несерьезного отношения России к антидопинговым правилам», считают в «Эхе Москвы».

И даже более того ― во всем виноваты российские «отрицание и обман», читаем мы на сайте «Эха».

«Российские граждане все больше понимают, что Россия не в состоянии решить сложные вопросы на международном уровне», ― утверждает «Эхо».

Читатели и слушатели либеральной радиостанции уже охотно разделяют мнение вице-президента WADA Линды Хеллеланд о том, что «России нужно извиниться за ту боль, которую она причинила спортсменам и болельщикам».

Охотно ругают на «Эхе» не только российские власти, но и ФСБ.

«Коммерсантъ» доказал свою антироссийскую направленность

Впрочем, и другие издания, значащиеся в составленном ФАН Классификаторе СМИ как антироссийские, с превеликим удовольствием воспользовались решением WADA, чтобы бросить камень в Россию.

Например, «Коммерсантъ», выпустивший шесть публикаций, посвященных отстранению России.

«Большая часть видов спорта находится на госфинансировании. Отсюда и манипуляции», ― внушает свои читателям газета.

На страницах «Коммерсанта» можно прочесть, как всех якобы предупреждали о надвигающейся беде, но спортивные чиновники продолжали хитрить.

Пишут там и о том, что у этих чиновников наметилась тенденция говорить: «Подождите, еще ничего не решено», когда трагедия уже произошла.

Не забывает «Коммерсантъ» процитировать и экс-главу Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который «разоблачил мошенничество с допингом» в России.

«Слишком долго российский допинг отвлекал от «чистого» спорта», ― пишет «Коммерсантъ».

Газета разделяет мнение о том, что «грубейшие нарушения российскими властями условий восстановления РУСАДА потребовали жесткой реакции».

Кто еще работает по «западным методичкам»?

В истории с WADA телеканал «Дождь» отличился пятью публикациями.

«Девять лет допинговой катастрофы ― такой настоящий итог развития российского спорта», ― утверждает либеральное СМИ.

«Дождь» публикует статью, в которой пытается доказать, что манипуляции с допинг-тестами были, ссылаясь на человека, репутация которого не лучше репутации Родченкова.

«Мошенничество, манипуляции, обман», ― эти слова «Дождь» будто бы смакует.

Как и прочие либеральные СМИ, телеканал считает решение отстранить российских спортсменов от международных соревнований логичным и справедливым.

В унисон с «Дождем» поют «Росбалт», «Лента», «Ведомости», «Фонтанка» ― у них ФАН насчитал по четыре антироссийских публикации в связи с решением Всемирного антидопингового агентства. У «Медузы» ― три таких публикации, у «Новой газеты», «Голоса Америки» и «Би-би-си» ― по две. По одному негативному материалу ― у МБХ, РБК, Медиазоны, «Граней.ру», «Сноба», Sports.ru, 7х7, радио «Комсомольская правда», «Глас.ru», Vprognoze.ru, Sport24, «Собака.ru», RTVI, Znak И «Взгляда».

«Мы не сделали должных выводов», ― утверждает «Росбалт».

«Мы — самая опозорившаяся страна в истории спорта», — вторит «Лента».

«Похоже, что на спорт в России распространяется общая уверенность в безнаказанности заведомо противоправных действий», — отмечают «Ведомости».

«Фонтанка» называет «очень убедительными доказательства манипуляций и удаления части данных» из базы допинг-проб.

«Это не санкции против страны. Во всех религиях сказано — надо быть честным», — пишет «Медуза», утверждая, что доказательства каких-то манипуляций — неопровержимые.

«Ловят наших всякий раз с поличным», — поддакивает «Новая газета».

РБК приводит публикации западных СМИ, в которых говорится о «возмутительности лжи России».

«Голос Америки», как и «Эхо Москвы», настаивает на причастности к допинг-схемам ФСБ.

«Би-би-си» приводит слова двукратного олимпийского чемпиона по легкой атлетике, американца Эдвина Мозеса, который считает, что даже после такого Россия продолжит «обман», который и так уже «за гранью».

Журнал «Сноб», к примеру, цитирует «юриста» ФБК Любовь Соболь, на западные средства организовывавшую беспорядки в Москве летом этого года. Она заявила, что ответственность за случившееся лежит лично на президенте России Владимире Путине.

Отличились и различные Telegram-каналы. К примеру, «Незыгарь» повторил мысль о том, что российским спортсменам пора уезжать за границу и выступать под чужими флагами.

А чего другого вы от них ждали?

«А чего другого вы от них ждали? — прокомментировал публикации либеральных СМИ и блогеров журналист, политолог и публицист Армен Гаспарян. — Они каждый раз, когда что-то случается, выдают такую мерзотность, а все удивляются. Но удивляться нечему — так называемые либеральные СМИ отрабатывают повестку Запада и никогда не скажут, что WADA — это сборище циничных подонков и мерзавцев, и что Соединенные Штаты, которые требуют наказать нас по максимуму, сами по ноздри в допинге. Посмотрите на сестер Уильямс! Разве это женщины? Это стероидные годзиллы».

По словам Гаспаряна, все СМИ, о которых ФАН написал выше, искренне в своей ненависти к России.

«Они искренне презирают Россию и людей, которые в ней живут. И то, что они выступили синхронно с WADA — это ожидаемо. Это маркер того, что это антироссийское решение является частью спланированной Западом кампании против нашей страны. А Запад, который является заказчиком всего этого, живет в парадигме, что ему будет лучше, чем хуже будет России. Вот и все. Ничего нового», — добавил Гаспарян.

«В США стероиды жрут с лопаты»

Солидарен с коллегой и писатель, публицист, переводчик, блогер и разработчик компьютерных игр Дмитрий Пучков, известный по прозвищу «Гоблин».

«Либеральные СМИ ненавидят нашу страну и делают все, чтобы ей и гражданам, проживающим в России, стало хуже. А потому они выступают под дудку Запада, который, под руководством США, оседлал политическую тему спорта и принял все усилия для того, чтобы убрать Россию из международных спортивных мероприятий. Им все равно, что у нас получилась Олимпиада, что мы великолепно провели чемпионат мира по футболу. Они захотели вычеркнуть всех наших спортсменов из списков участников соревнований. Подумаешь, что они могут весь пьедестал справедливо занять», — сказал «Гоблин» Пучков в беседе с ФАН.

Он подчеркнул, что решение WADA было политическим.